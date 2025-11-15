Grosicki czeka na ruch Pogoni. Przyszłość nie jest przesądzona

Kamil Grosicki jest związany z Pogonią Szczecin umową tylko do końca obecnego sezonu. Choć dostawał sygnały, że klub chce ją przedłużyć, wciąż nie doszło do rozmów.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń zatrzyma Grosickiego? Ten czeka na rozmowy

Kamil Grosicki wciąż jest jednym z najlepszych piłkarzy w Ekstraklasie, co czyni go oczywiście również kluczową postacią Pogoni Szczecin. W tym sezonie rozegrał w sumie 16 spotkań, notując w tym czasie siedem bramek oraz cztery asysty. Do tego, nieustannie może liczyć na zaufanie Jana Urbana, który powołuje go do reprezentacji Polski.

37-latek jest coraz starszy, ale na murawie kompletnie tego nie widać. Nie myśli więc o emeryturze i w dalszym ciągu zamierza kontynuować grę na wysokim poziomie. Jego umowa z Pogonią Szczecin jest ważna tylko do czerwca 2026 roku, a kibice oczekują jej przedłużenia. Co w tej sytuacji zrobi klub?

Grosicki przyznaje, że do konkretnych rozmów dalej nie doszło. Pozostaje przy tym spokojny i czeka na zimową przerwę, podczas której wszystko powinno się rozstrzygnąć.

– Dochodziły do mnie informacje z mediów i było takie ogłoszenie Linusa Wahlqvista, który przedłużył kontrakt. Prezes ogłaszał to w szatni przy całej drużynie i przekazał informacje, że następnym zawodnikiem, z którym będą chcieli podpisać nowy kontrakt, to jest Kamil Grosicki. (…) Ja spokojnie czekam, aż się runda skończy. Wydaje mi się, że to będzie taki najlepszy moment. Jak coś ma się zacząć, to może wtedy, ale na dzień dzisiejszy nie było żadnych konkretnych rozmów na temat mojego kontraktu – przekazał Grosicki.