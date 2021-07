Wydaje się, że temat powrotu Antoine’a Griezmanna do Atletico jest już zamknięty. Barcelona poszukuje nowego chętnego na francuskiego napastnika, a przy tym chce na ewentualnej wymianie skorzystać bardziej niż na ewentualnym przybyciu na Camp Nou Saula Nigueza. Katalończycy zwrócili swe spojrzenia ku Manchesterowi City, gdzie kilku zawodników pasuje idealnie profilowi klubu.

Wygląda na to, że nie dojdzie do wymiany na linii Barcelona-Atletico Madryt

Nie oznacza to, że Duma Katalonii nie poszukuje dla Antoine’a Griezmanna nowego pracodawcy. Zaoferowała napastnika Manchesterowi City, a w drugą stronę mogliby podążyć Raheem Sterling, Riyad Mahrez, Bernardo Silva czy Aymeric Laporte

Barcelona chce wymiany z Manchesterem City

Barcelona wycofała się ostatecznie z możliwości wymiany zawodników z Atletico Madryt. W jej ramach do stolicy Hiszpanii miałby wrócić Antoine Griezmann, a na Camp Nou zawitałby Saul Niguez. Choć rozmowy doszły do zaawansowanego stadium, Los Colchoneros nie chcieli dopłacać do tej transakcji. Z drugiej strony Blaugrana uważa, że Griezmann ma znacznie wyższą wartość rynkową niż i tak noszący się z odejściem Saul Niguez, toteż do wymiany nie dojdzie.

Nie oznacza to jednak, że Barcelona nie szuka francuskiemu napastnikowi nowego pracodawcy. Duma Katalonii wie, że jest to jeden z niewielu zawodników pożądanych na rynku transferowym, na którym mogłaby zarobić spore pieniądze. A przynajmniej otrzymać piłkarzy na pozycje, które wymagają wzmocnienia.

Dlatego też Joan Laporta zaoferował Griezmanna Manchesterowi City. Obywatele również mogą w tym roku poszukać dodatkowych pieniędzy, sprzedając kilku piłkarzy, którzy jeszcze niedawno byli nietykalni. Na tej liście znajdują się Raheem Sterling, Bernardo Silva, Riyad Mahrez i Aymeric Laporte. Każdy z nich pasuje pod względem profilu do Barcelony. O wymianę może być jednak trudno. Po pierwsze, mistrzowie Anglii poszukują napastnika o nieco innej charakterystyce niż pracujący z dala od wrogiego pola karnego Griezmann. Dlatego też głównym celem transferowym Obywateli jest w tym okienku Harry Kane, z którym już negocjują. Zatrudnienie dwóch gwiazd tak wielkiego formatu w trakcie jednego okienka wydaje się niemożliwe. By zatem Manchester City rozważył wymianę graczy z Barceloną, musiałyby upaść rozmowy z Tottenhamem w sprawie angielskiego snajpera.