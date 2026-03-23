Griezmann odchodzi z Atletico Madryt! Znamy jego nowy klub

Griezmann pożegna się z Atletico. Latem zmieni klub
Antoine Griezmann od tygodni był łączony z przenosinami do Stanów Zjednoczonych. Mocno zabiegało o niego Orlando City, które liczyło na transfer jeszcze podczas zimowego okienka. Francuz zdecydował jednak, że dokończy sezon w szeregach Atletico Madryt. Drużyna walczy jeszcze o Puchar Króla oraz Ligę Mistrzów, więc ten chce jej pomóc. Nie wypełni natomiast ważnego do połowy 2027 roku kontraktu, bowiem już tego lata opuści Europę i faktycznie dołączy do ekipy z Major League Soccer.
Pomimo obowiązującej umowy, Atletico umożliwi mu odejście w ramach wolnego transferu. Fabrizio Romano potwierdza, że Griezmann osiągnął ustne porozumienie z Orlando City w sprawie warunków współpracy. Ma podpisać dwuletni kontrakt i być twarzą całego projektu. Oczywiście może przy tym liczyć na bardzo atrakcyjne wynagrodzenie.
To wielka strata dla Atletico – Griezmann był nie tylko ikoną dla kibiców, ale również ważną postacią na murawie. Choć w tym sezonie jego rola nieco się zmieniła, Diego Simeone wciąż mógł na niego liczyć. W sumie 35-letni Francuz zaliczył 43 występy, gromadząc w nich 13 bramek oraz 4 asysty. Pod koniec kampanii złapał wysoką formę, potwierdzając to w Lidze Mistrzów czy niedawnej rywalizacji z Barceloną.