Griezmann odchodzi z Atletico Madryt! Znamy jego nowy klub

Antoine Griezmann był łączony z zimowym transferem do MLS, ale przejdzie tam dopiero latem. Gwiazdor Atletico Madryt dogadał się z Orlando City - potwierdza Fabrizio Romano.

Griezmann pożegna się z Atletico. Latem zmieni klub

Antoine Griezmann od tygodni był łączony z przenosinami do Stanów Zjednoczonych. Mocno zabiegało o niego Orlando City, które liczyło na transfer jeszcze podczas zimowego okienka. Francuz zdecydował jednak, że dokończy sezon w szeregach Atletico Madryt. Drużyna walczy jeszcze o Puchar Króla oraz Ligę Mistrzów, więc ten chce jej pomóc. Nie wypełni natomiast ważnego do połowy 2027 roku kontraktu, bowiem już tego lata opuści Europę i faktycznie dołączy do ekipy z Major League Soccer.

Pomimo obowiązującej umowy, Atletico umożliwi mu odejście w ramach wolnego transferu. Fabrizio Romano potwierdza, że Griezmann osiągnął ustne porozumienie z Orlando City w sprawie warunków współpracy. Ma podpisać dwuletni kontrakt i być twarzą całego projektu. Oczywiście może przy tym liczyć na bardzo atrakcyjne wynagrodzenie.

🚨💣 BREAKING: Antoine Griezmann to Orlando City, here we go! Verbal agreement in place for French star to join MLS side.



Agreement on deal for July 2026, free transfer from Atlético.



After deal for March rejected, agreement done for summer. Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2026

To wielka strata dla Atletico – Griezmann był nie tylko ikoną dla kibiców, ale również ważną postacią na murawie. Choć w tym sezonie jego rola nieco się zmieniła, Diego Simeone wciąż mógł na niego liczyć. W sumie 35-letni Francuz zaliczył 43 występy, gromadząc w nich 13 bramek oraz 4 asysty. Pod koniec kampanii złapał wysoką formę, potwierdzając to w Lidze Mistrzów czy niedawnej rywalizacji z Barceloną.