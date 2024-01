Według The Standard, FC Barcelona obserwuje Vangelisa Pavlidisa z AZ Alkmaar, który chce w tym miesiącu opuścić Eredivisie. Greckim napastnikiem interesuje się także Chelsea, Fulham oraz AC Milan.

IMAGO / Mikołaj Barbanell / ZUMA Wire Na zdjęciu: Vangelis Pavlidis

Barcelona jest łączona z transferem Pavlidisa

Transfer wydaje się jednak mało prawdopodobny

Blaugrana raczej nie sprowadzi kolejnego ofensywnego piłkarza

Pavlidis na celowniku FC Barcelony

Pavlidis zakończył poprzedni sezon w AZ Alkmaar z 12 golami i ośmioma asystami w 25 meczach w Eredivisie. W obecnej kampanii również znajduje się w doskonałej dyspozycji. Jak dotąd w 16 występach w holenderskiej ekstraklasie aż osiemnastokrotnie wpisał się na listę strzelców.

Grek w ostatnim czasie był łączony z transferem do Chelsea. Mówi się także o zainteresowaniu ze strony Fulham oraz Milanu. Napastnik jest wyceniany na około 40 milionów euro. Pavlidis chciałby podczas zimowego okienka transferowego trafić do znacznie mocniejszego klubu.

Tymczasem The Standard donosi, że zawodnikiem AZ Alkmaar jest także zainteresowana FC Barcelona, która od pewnego czasu monitoruje sytuację Greka. Jednak biorąc pod uwagę kontrakt Roberta Lewandowskiego do 2026 roku i dołączenie Vitora Roque do Blaugrany w tym miesiącu, trudno spodziewać się, aby Katalończycy sprowadzili kolejnego ofensywnego zawodnika w styczniu.

