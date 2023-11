IMAGO / Samuel Carreno Na zdjęciu: Bryan Zaragoza

Bryan Zaragoza dał się już zauważyć podczas jesiennych występów w Granadzie

Klauzula odstępnego w umowie 22-latka wynosi zaledwie 14 milionów euro

Klub dąży do przedłużenia umowy, ale szanse są na to niewielkie. Hiszpanem interesują się RB Lipsk czy Brentford FC

Wschodząca gwiazda La Ligi może przebierać w ofertach. Czas na wyjazd za granicę?

La Liga z rzadka zawodzi, jeśli chodzi o dostarczanie talentów czystej wody. Jako, że rozgrywki ligowe znajdują się na etapie jednej trzeciej, można już powoli wysnuwać pierwsze wnioski na temat wschodzących gwiazd. Jednym z największych wygranych rundy jesiennej jest z pewnością Bryan Zaragoza. 22-letni skrzydłowy ewidentnie zadomowił się w barwach Granady CF. Klub ten pełni w tym sezonie rolę jednego z beniaminków La Ligi. Przeskok pomiędzy poziomami nie okazał się problemem dla Hiszpana, który regularnie gwarantuje liczby. Świat usłyszał o nim w październiku, gdy ustrzelił dublet przeciwko FC Barcelonie.

Na Nuevo Los Carmenes już boją się, że niebawem będą musieli pożegnać się z Zaragozą. Nikt bowiem nie spodziewał się po nim aż tak błyskawicznego rozwoju. Jego obecna umowa z klubem obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Granada nie jest jednak w żaden sposób chroniona przed odejściem piłkarza. W kontrakcie zawarto bowiem klauzulę odstępnego w wysokości zaledwie 14 milionów euro. Nie jest to kwota odstraszająca europejskie kluby, choćby średniego rzędu. Jak informuje Relevo, Hiszpanem zainteresowanie wyrażają, między innymi, RB Lipsk oraz Brentford FC. Niemcy i Anglicy są gotowi do zimowej walki o piłkarza, w którym widzą wielki potencjał.

Zaragoza rozegrał w tym sezonie już 13 spotkań w La Lidze. Zanotował w nich pięć bramek i dwie asysty.

