Podczas zgrupowania reprezentacji Hiszpanii Gavi zerwał więzadło krzyżowe

Dla 19-letniego pomocnika oznacza to koniec tego sezonu

FC Barcelona nie zamierza jednak nikogo kupować w miejsce swej młodej gwiazdy. Fermin Lopez powinien zaś zacząć odgrywać jeszcze ważniejszą rolę w pierwszej drużynie

Fermin Lopez na ratunek FC Barcelonie

FC Barcelona i długotrwałe problemy zdrowotne młodych graczy to w ostatnim czasie nieszczęśliwe małżeństwo. Gdy tylko do zdrowia wróci jeden z podstawowych piłkarzy dla Xaviego Hernandeza, kontuzji doznaje inny. Podczas zgrupowania reprezentacji Hiszpanii, Gavi zerwał więzadło krzyżowe w kolanie. Tak poważny uraz oznacza dla podstawowego zawodnika Dumy Katalonii koniec sezonu.

Pierwsze doniesienia po diagnozie sugerowały, że trener poprosił o zimowy transfer Giovaniego Lo Celso. Marca informuje jednak, że Blaugrana nie planuje w najbliższym okienku sprowadzać następcy dla Gaviego. Powodów ku temu jest kilka. Najważniejszy to kwestia finansowa. FC Barcelona dąży do tego, by już zimą sprowadzić do siebie Vitora Roque. W tle pojawia się też potrzeba kupna defensywnego pomocnika w obliczu kiepskiej dyspozycji Oriola Romeu. Mistrzowie Hiszpanii już szukają też opcji na zapewnienie sobie usług Joao Cancelo i Joao Felixa na stałe. Zdają też sobie sprawę, że zimą niezwykle trudno byłoby kupić pomocnika zdolnego do wywarcia realnego wpływu na grę drużyny.

Dlatego też Xavi zamierza jeszcze mocniej postawić na Fermina Lopeza. 20-latek już podczas presezonu wdarł się do pierwszej drużyny, a runda jesienna w jego wykonaniu jest doprawdy imponująca. Teraz wychowanek ma odgrywać jeszcze większą rolę. Do tego madrycki dziennik podkreśla, że Blaugrana posiada w kadrze wielu uniwersalnych graczy. Tacy zawodnicy, jak Sergi Roberto, Joao Cancelo czy Andreas Christensen również są w stanie doraźnie pomóc swej ekipie występami w drugiej linii.

Fermin rozegrał w tym sezonie już 13 spotkań. Zanotował w nich dwie bramki i asystę.

