Górnik zainteresowany czeskim pomocnikiem. Grał w Lidze Mistrzów

Górnik Zabrze jest na szczycie PKO Ekstraklasy, ale nie zamierza spoczywać na laurach i w klubie szukają wzmocnień. Na celowniku Trójkolorowych znalazł się Lukas Sadilek, donosi czeski serwis InFotbal.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Sadilek na celowniku Górnika Zabrze

Górnik Zabrze znakomicie radzi sobie w obecnym sezonie PKO Ekstraklasy i jest liderem. Choć szanse na prześcignięcie zabrzan ma Jagiellonia, jeśli wygra zaległe mecze to i tak forma drużyny Michała Gasparika robi wrażenie. O sile 14-krotnych mistrzów Polski w głównej mierze decyduje znakomity środek pola z Hellebrandem, Kubickim i Ambrosem, który dryguje grą zespołu.

Mimo to, Górnik szuka kolejnych wzmocnień, a w kręgu zainteresowań zabrzańskiego klubu znalazł się Lukas Sadilek. To 30-letni pomocnik, którego kontrakt ze Spartą Praga wygasa po sezonie i na teraz wydaje się, że nie zostanie przedłużony.

Zawodnikiem interesuje się też Banik Ostrawa oraz Sigma Ołomuniec. W tym momencie rozważane są dwie możliwości. Pierwsza z nich to zimowy transfer, dzięki któremu Sparta jeszcze nieco zarobi na swoim piłkarzu, a druga to zmiana klubu latem za darmo. Wydaje się, że Górnik do gry włączy się jedynie wtedy, gdy zawodnik będzie zmieniał zespół latem bez kwoty odstępnego, na co mogłaby wskazywać sytuacja finansowa lidera Ekstraklasy.

Sytuacja wyjaśni się zapewne w najbliższych tygodniach. Lukas Sadilek ma na swoim koncie występy w reprezentacji Czech. Grał w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Obecny sezon nie wygląda już jednak tak imponująco. Rozegrał siedem spotkań w czeskiej ekstraklasie, ale na boisku spędził niecałe 300 minut. Do tego dołożył 90 minut w meczu Ligi Konferencji i tyle samo w meczu Pucharu Czech.

