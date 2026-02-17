Górnik Zabrze pozyskał zawodnika. Wielki talent dołączy latem do drużyny

PressFocus Na zdjęciu: Michal Gasparik

Michał Synoś dołączy do Górnika Zabrze

Górnik Zabrze nie próżnuje na rynku transferowym. W zimowym oknie klub sprowadził m.in. Borislava Rupanova z Lewskiego Sofia za około 300 tysięcy euro, a także Pawła Bochniewicza z SC Heerenveen i Michała Rakoczego z Cracovii.

Od dłuższego czasu na celowniku Trójkolorowych znajdował się również Michał Synoś ze Stali Rzeszów. 18-letni środkowy obrońca w obecnym sezonie rozegrał 16 spotkań na poziomie Betclic 1. Ligi i uchodzi za jeden z większych talentów młodego pokolenia. Portal Transfermarkt.de wycenia defensora na kwotę 700 tysięcy euro.

Klub oficjalnie poinformował, że Synoś dołączy do 14-krotnych mistrzów Polski po zakończeniu obecnego sezonu. Młody defensor podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2030 roku. Do Zabrza trafi na zasadzie wolnego transferu, gdyż jego obecna umowa wygasa wraz z końcem obecnej kampanii.

Na zapleczu Ekstraklasy Synoś rozegrał już blisko 50 spotkań. Ma również na koncie występy w reprezentacji Polski do lat 19, w której zanotował dziewięć meczów. Zespół prowadzony przez Michala Gasparika wiosną zdobył cztery punkty i obecnie zajmuje drugie miejsce w tabeli. W najbliższą sobotę (21 lutego) Górnik podejmie Pogoń Szczecin w ramach 22. kolejki.