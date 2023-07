PressFocus Na zdjęciu: Górnik Zabrze

Górnik Zabrze chciałby wzmocnić pozycję bramkarza

Klub rozważa pozyskanie Matveia Igonena, byłego bramkarza Podbeskidzia Bielsko-Biała

26-letni Estończyk ostatnie półtora sezonu spędził w Fortuna 1. Lidze

Wzmocnienie z pierwszoligowca?

Dla Górnika Zabrze zakończony sezon był słodko-gorzki. Bowiem do momentu prowadzenia zespołu przez trenera Bartosza Gaula, drużyna znajdowała się w dolnych rejonach tabeli. Klub był bezpośrednio włączony do walki o utrzymanie. Wszystko zmieniło się jednak, gdy do Zabrza wrócił dobrze znany Jan Urban. Szkoleniowiec praktycznie z miejsca odmienił zespół, co pozwoliło zająć szóste miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy.

Teraz przed nowym sezonem “Górnicy” przeprowadzają zmiany w kadrze. Klub rozgląda się m.in. nad wzmocnieniami na pozycji bramkarza. Kimś takim miałby być Matvei Igonen, o czym informuje Dominik Wardzichowski z portalu “Sport.pl”. 26-letni Estończyk rozstał się wraz z końcem sezonu z Podbeskidziem Bielsko-Biała, w którym występował przez ostatnie półtora sezonu. W tym czasie na poziomie Fortuna 1. Ligi zaliczył 41 spotkań, notując w nich 11 czystych kont.

Bramkarz jest również reprezentantem Estonii. W reprezentacji narodowej swojego kraju wystąpił w sumie czternaście razy. Na koncie ma również trzy tytuły mistrza Estonii z Florą Tallinn.

