Górnik Zabrze potwierdził kolejny letni transfer. Do zespołu dołączył 19-letni Bastien Donio, który podpisał umowę do 2028 roku. Do tej pory występował na trzecim poziomie rozgrywkowym we Francji.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kibice Górnika Zabrze

Górnik ściągnął 19-latka z Francji. Widzi w nim potencjał

Górnik Zabrze jest tego lata prawdziwym królem polowania. Do tej pory potwierdzono transfery Wiktora Nowaka, Natana Dzięgielewskiego, Theodorosa Tsigoritisa, Gabriela Barbosy, Jarosław Kubickiego oraz Michala Sacka. Rewolucja kadrowa trwa w najlepsze, bowiem we wtorek pojawił się komunikat o kolejnym nowym zawodniku.

Do drużyny dołączył 19-letni Bastien Donio, który występował do tej pory na trzecim poziomie rozgrywkowym we Francji. Górnik Zabrze ściągnął go z Bourg-en-Bresse w ramach transferu definitywnego. Umowa będzie obowiązywać do 2028 roku – zawiera również opcję przedłużenia.

Działacze Górnika już jakiś czas temu dostrzegli tego pomocnika, a temat jego transferu pojawił się podczas zimowego okienka.

– Bastien to piłkarz, którego chcieliśmy ściągnąć już zimą. Po rozmowach z samym piłkarzem uznaliśmy, że lepiej będzie, jeśli on sam dogra sezon na poziomie trzeciej ligi francuskiej. Był to dla niego pierwszy sezon w seniorskim futbolu. Grał bardzo dobrze i spodobał się nam. Oglądaliśmy go kilkukrotnie na żywo. Udało nam się go przekonać do przyjazdu do Polski i liczymy na to, że dalej się będzie rozwijał. Na pewno jeszcze bardziej wzmocni rywalizację w środku pola i będzie naciskał na starszych zawodników. Wierzę, że pokaże swoje walory piłkarskie o motoryczne na boisku – tak kolejny ruch transferowy zabrzan podsumował dyrektor sportowy Łukasz Milik.