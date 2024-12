Górnik Zabrze sprawił prezent swoim kibicom. Kluczowa decyzja

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kamil Lukoszek i Erik Janża

Kamil Lukoszek przedłużył umowę z Górnikiem Zabrze

Górnik Zabrze ma za sobą niezłą pierwszą część sezonu, którą zakończył na szóstej pozycji w tabeli PKO BP Ekstraklasie. Swój udział w tym miał Kamil Lukoszek. Za swoje udane występy zawodnik został nagrodzony nową umową, o czym klub poinformował w komunikacie prasowym.

“Kamil Lukoszek zdecydował się przedłużyć kontrakt z Górnikiem Zabrze. 22-letni pomocnik będzie reprezentował barwy 14-krotnych Mistrzów Polski do końca sezonu 2027/2028!” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej zabrzańskiej ekipy.

Lukoszek trafił do Górnika w lipcu 2023 roku ze SKRY Częstochowa. 22-latek do 14-krotnego mistrza Polski wrócił po dwóch latach przerwy na zasadzie wolnego transferu. Od momentu, gdy piłkarz trafił do Górnika, to zaliczył też sześć występów w młodzieżowej reprezentacji Polski do lat 21.

W tej kampanii Lukoszek rozegrał jak na razie 17 meczów. Strzelił w nich cztery gole, a także zanotował dwie asysty. Ogólnie w zespole z Zabrza piłkarz rozegrał jak na razie 46 spotkań, notując w nich osiem trafień i dwa kluczowe podania.

Zabrzański zespół do ligowego grania wróci w niedzielę 2 lutego 2025 roku. Zmierzy się wówczas w roli gospodarza z Puszczą Niepołomice. Tymczasem do treningów po przerwie świąteczno-noworocznej Górnik wróci 7 stycznia 2025 roku.

