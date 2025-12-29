Kolejny krok w walce o czołówkę. Górnik blisko transferu

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Brandon Domingues ma trafić do Górnika Zabrze

Górnik Zabrze zakończył pierwszą część trwającego sezonu w PKO BP Ekstraklasie na pozycji wicelidera rozgrywek. 14-krotny mistrz Polski zajmuje aktualnie drugie miejsce w tabeli, legitymując się dorobkiem 30 punktów. Tymczasem władze klubu już pracują nad wzmocnieniami, o czym informuje serwis Roosevelta 81.

Źródło dało do zrozumienia, że we wtorek 30 grudnia ma zostać ogłoszony transfer z udziałem Brandona Dominguesa. Francuz ma wzmocnić ekipę z Zabrza na skrzydle. 25-latek znajdował się na radarze Górnika od dłuższego czasu. Już latem tego roku mógł zasilić szeregi śląskiej ekipy. Ostatecznie jednak zdecydował się na transfer do Realu Oviedo.

Ofensywny pomocnik to zawodnik mający w swoim piłkarskim CV takie kluby jak Debrecen, Honvéd czy Troyes. W tej kampanii Brandon Domingues wystąpił jak na razie w jednym spotkaniu, spędzając na boisku 39 minut.

Jeśli transakcja z udziałem Francuza dojdzie do skutku, to przed piłkarzem rysuje się ciekawa rywalizacja o miejsce w składzie. Na podobnej pozycji mogą występować tacy gracze jak Lukas Ambros, Patrik Hellebrand czy Young-jun Goh. Brandon Domingues ma umowę ważną z aktualnym klubem do końca czerwca 2028 roku. Z kolei rynkowa wartość zawodnika kształtuje się na poziomie 600 tysięcy euro.

Jeśli nie stanie się nic nieprzewidzianego, Brandon Domingues uda się z Górnikiem na zgrupowanie w Turcji. Zabrzanie będą przebywać na obozie przygotowawczym w Belek od 14 do 24 stycznia.