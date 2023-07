🆕Kamil Lukoszek wraca do Zabrza ⚪️🔵🔴🤝

Młody zawodnik dołącza do pierwszej drużyny.

🖋️🖋️Kontrakt obowiązuje do 3⃣0⃣.0⃣6⃣.2⃣0⃣2⃣4⃣ z opcją przedłużenia o rok.

Kami fajnie Cię znów widzieć🤜🤛#CHŁOPCYZZABRZA pic.twitter.com/nx7sR3nHq1