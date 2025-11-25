Gonzalo Garcia ma propozycje z Anglii. Real podjął decyzję

Gonzalo Garcia nie opuści Realu Madryt w zimowym okienku transferowym, pomimo zainteresowania jego osobą ze strony angielskich klubów. Królewscy chcą bowiem zatrzymać swojego młodego piłkarza - podaje Guillermo Rai z portalu The Athletic.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Gonzalo Garcia

Real Madryt chce zatrzymać Gonzalo Garcię

Gonzalo Garcia błysnął podczas tegorocznych Klubowych Mistrzostw Świata, zostając królem strzelców tego prestiżowego turnieju. Wydawało się więc, że 21-letni napastnik odegra ważną rolę w Realu Madryt w obecnym sezonie. Rzeczywistość okazała się jednak inna – młody snajper pełni funkcję głębokiego rezerwowego i najczęściej pojawia się na boisku jedynie na końcowe minuty spotkań, co rodzi pytania o dalsze losy zdolnego piłkarza w ekipie Los Blancos.

Nic więc dziwnego, że w ostatnich tygodniach narosły spekulacje dotyczące jego przyszłości. Hiszpańskiego młodzieżowca zaczęły monitorować kluby z Premier League – Aston Villa, Leeds United, Brighton & Hove Albion oraz Wolverhampton Wanderers. Wszystkie wymienione drużyny są gotowe podjąć rozmowy w sprawie półrocznego wypożyczenia czy nawet transferu definitywnego, licząc, że ograniczona rola zawodnika może skłonić go do zmiany otoczenia.

Przeprowadzka Gonzalo Garcii na Wyspy Brytyjskie nie dojdzie jednak do skutku. Jak ustalił wiarygodny dziennikarz Guillermo Rai z portalu „The Athletic”, Xabi Alonso chce zatrzymać utalentowanego napastnika w swojej kadrze, wierząc, że z czasem będzie mógł on bardziej pomóc drużynie Królewskich.

Zatem Real Madryt nie zamierza godzić się na jego odejście, a 21-latek ma otrzymywać stopniowo więcej szans. Garcia w trwającej kampanii ligowej rozegrał 8 meczów, spędzając na murawie 122 minuty, lecz jeszcze nie zdobył bramki.