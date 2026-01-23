PSG sprzeda napastnika? Kluby z Premier League naciskają

Goncalo Ramos znajduje się na radarach Crystal Palace oraz Aston Villa - dowiedział się Ekrem Konur. Napastnik PSG może więc kontynuować swoją karierę w Premier League.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Ramos

Crystal Palace i Aston Villa walczą o Goncalo Ramosa

Goncalo Ramos nie zawsze wychodzi w podstawowym składzie Paris Saint-Germain, ponieważ w paryskim zespole panuje ogromna konkurencja w ofensywie. Choć w ostatnich tygodniach zebrał sporo minut z uwagi na kontuzje kilku kolegów z drużyny, to sam zawodnik chciałby odgrywać ważniejszą rolę w dłuższej perspektywie. Na to najprawdopodobniej nie będzie mógł liczyć na Parc des Princes, gdzie w hierarchii wyżej od niego są Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele czy Desire Doue.

Jak dowiedział się Ekrem Konur, status absolutnej gwiazdy gotowe są zapewnić Goncalo Ramosowi dwa kluby z Premier League – Crystal Palace oraz Aston Villa. Angielskie zespoły szukają poważnego wzmocnienia swojej linii ataku, dlatego zwróciły uwagę na portugalskiego snajpera. Czas pokaże, czy 24-letni napastnik jeszcze tej zimy wyląduje na Wyspach Brytyjskich. Wszystko zależy od stanowiska PSG oraz decyzji samego piłkarza.

Etatowy reprezentant Portugalii występuje w barwach drużyny Les Parisiens od sierpnia 2023 roku, gdy przeniósł się do Paryża z Benfiki Lizbona. Początkowo trafił do Francji na podstawie wypożyczenia, a pół roku później został wykupiony za 65 milionów euro. W trwającym sezonie Ramos rozegrał 28 spotkań, zdobył 10 bramek i zanotował 1 asystę. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 35 milionów euro.