PSG sprzeda napastnika? Kluby z Premier League naciskają

22:27, 23. stycznia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Goncalo Ramos znajduje się na radarach Crystal Palace oraz Aston Villa - dowiedział się Ekrem Konur. Napastnik PSG może więc kontynuować swoją karierę w Premier League.

Goncalo Ramos
Obserwuj nas w
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Ramos

Crystal Palace i Aston Villa walczą o Goncalo Ramosa

Goncalo Ramos nie zawsze wychodzi w podstawowym składzie Paris Saint-Germain, ponieważ w paryskim zespole panuje ogromna konkurencja w ofensywie. Choć w ostatnich tygodniach zebrał sporo minut z uwagi na kontuzje kilku kolegów z drużyny, to sam zawodnik chciałby odgrywać ważniejszą rolę w dłuższej perspektywie. Na to najprawdopodobniej nie będzie mógł liczyć na Parc des Princes, gdzie w hierarchii wyżej od niego są Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele czy Desire Doue.

POLECAMY TAKŻE

Tammy Abraham
Tammy Abraham wraca do Premier League. Napastnik bliski porozumienia
Luis Enrique
Enrique popełnił błąd. PSG pozbyło się wielkiej gwiazdy i ma problem
Vitinha
Vitinha i jego agenci odpowiedzieli na plotki o transferze do Realu Madryt

Jak dowiedział się Ekrem Konur, status absolutnej gwiazdy gotowe są zapewnić Goncalo Ramosowi dwa kluby z Premier League – Crystal Palace oraz Aston Villa. Angielskie zespoły szukają poważnego wzmocnienia swojej linii ataku, dlatego zwróciły uwagę na portugalskiego snajpera. Czas pokaże, czy 24-letni napastnik jeszcze tej zimy wyląduje na Wyspach Brytyjskich. Wszystko zależy od stanowiska PSG oraz decyzji samego piłkarza.

Etatowy reprezentant Portugalii występuje w barwach drużyny Les Parisiens od sierpnia 2023 roku, gdy przeniósł się do Paryża z Benfiki Lizbona. Początkowo trafił do Francji na podstawie wypożyczenia, a pół roku później został wykupiony za 65 milionów euro. W trwającym sezonie Ramos rozegrał 28 spotkań, zdobył 10 bramek i zanotował 1 asystę. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 35 milionów euro.