Transfer po zamknięciu okna! GKS Katowice wykorzystał okazję

GKS Katowice, mimo że okno transferowe zostało już zamknięte, skorzystał z okazji na pozyskanie nowego zawodnika. Na zasadzie wolnego transferu Ślązacy pozyskali defensora.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

Marius Olsen został nowym defensorem GieKSy

GKS Katowice po zimowej przerwie notuje bardzo dobry okres. Ekipa Rafał Górak dzięki swojej organizacji i dyscyplinie taktycznej może pochwalić się zwycięstwem nad Górnik Zabrze (3:1) w PKO BP Ekstraklasie czy wygraną z Widzew Łódź w 1/4 finału Puchar Polski. Tymczasem przed potyczką ligową z Radomiak Radom klub z Katowic ogłosił pozyskanie nowego gracza.

„Do składu GKS-u Katowice dołącza 24-letni środkowy obrońca Marius Olsen. Norweg związał się z naszym klubem kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2026 roku, z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata” – brzmi komunikat opublikowany na oficjalnej stronie internetowej ekipy z Katowic.

Nowy nabytek GieKSy to zawodnik, którego rynkowa wartość kształtuje się na poziomie około 600 tysięcy euro. W poprzednim sezonie reprezentował barwy Kristiansund BK. Wcześniej grał z kolei w Levanger.

W śląskim klubie zawodnik może rywalizować o miejsce w składzie między innymi z Arkadiusz Jędrych, Lukas Klemenz czy Marten Kuusk. Niewykluczone, że okazję do debiutu otrzyma już w sobotę. GKS zagra wówczas o godzinie 14:45 z Radomianami. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o 14:45. Pierwsza potyczka w tej kampanii z udziałem obu zespołów zakończyła się wygraną GieKSy. Mecz odbył się w sierpniu minionego roku. Wówczas górą byli Katowiczanie (3:2).