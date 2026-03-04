Transfer po zamknięciu okna! GKS Katowice wykorzystał okazję

18:56, 4. marca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / GKS Katowice

GKS Katowice, mimo że okno transferowe zostało już zamknięte, skorzystał z okazji na pozyskanie nowego zawodnika. Na zasadzie wolnego transferu Ślązacy pozyskali defensora.

Rafał Górak
Obserwuj nas w
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

Marius Olsen został nowym defensorem GieKSy

GKS Katowice po zimowej przerwie notuje bardzo dobry okres. Ekipa Rafał Górak dzięki swojej organizacji i dyscyplinie taktycznej może pochwalić się zwycięstwem nad Górnik Zabrze (3:1) w PKO BP Ekstraklasie czy wygraną z Widzew Łódź w 1/4 finału Puchar Polski. Tymczasem przed potyczką ligową z Radomiak Radom klub z Katowic ogłosił pozyskanie nowego gracza.

„Do składu GKS-u Katowice dołącza 24-letni środkowy obrońca Marius Olsen. Norweg związał się z naszym klubem kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2026 roku, z opcją przedłużenia o kolejne dwa lata” – brzmi komunikat opublikowany na oficjalnej stronie internetowej ekipy z Katowic.

Nowy nabytek GieKSy to zawodnik, którego rynkowa wartość kształtuje się na poziomie około 600 tysięcy euro. W poprzednim sezonie reprezentował barwy Kristiansund BK. Wcześniej grał z kolei w Levanger.

W śląskim klubie zawodnik może rywalizować o miejsce w składzie między innymi z Arkadiusz Jędrych, Lukas Klemenz czy Marten Kuusk. Niewykluczone, że okazję do debiutu otrzyma już w sobotę. GKS zagra wówczas o godzinie 14:45 z Radomianami. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o 14:45. Pierwsza potyczka w tej kampanii z udziałem obu zespołów zakończyła się wygraną GieKSy. Mecz odbył się w sierpniu minionego roku. Wówczas górą byli Katowiczanie (3:2).

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź