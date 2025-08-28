GKS Katowice sprowadzi Norwega. Skrzydłowy na testach medycznych [NASZ NEWS]

PressFocus Na zdjęciu: Rafał Górak

Eman Marković przechodzi testy medyczne w GKS-ie Katowice

GKS Katowice znajduje się obecnie w strefie spadkowej PKO BP Ekstraklasy po sześciu kolejkach. W miniony weekend zespół Rafała Górka przegrał derby z Górnikiem Zabrze (0:3). Do tej pory drużyna odniosła tylko jeden triumf i w 7. kolejce będzie starała się przełamać w starciu z Radomiakiem Radom.

W Katowicach uznano, że konieczne są natychmiastowe wzmocnienia kadrowe. Właśnie dlatego władze klubu zwróciły uwagę na Emana Markovicia. 26-letni norweski skrzydłowy, posiadający także obywatelstwo Bośni i Hercegowiny, dotarł już do Katowic i w czwartek rozpoczął testy medyczne przed podpisaniem kontraktu.

Marković obecnie reprezentuje barwy szwedzkiego IFK Goteborg, a jego kontrakt obowiązuje do grudnia 2025 roku. Warto również zwrócić uwagę na jego przeszłość reprezentacyjną. Skrzydłowy regularnie występował w młodzieżowych drużynach Norwegii, od U-15 po U-21, łącznie rozgrywając 47 spotkań i zdobywając 9 bramek.

Jeżeli testy medyczne przebiegną pomyślnie, GKS Katowice zyska dynamicznego zawodnika ofensywnego.