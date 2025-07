GKS Katowice nie zwalnia tempa. Rafał Górak z nową umową

GKS Katowice w sobotę wraca do ligowego grania w PKO BP Ekstraklasie. Tymczasem jeszcze przed startem nowego sezonu klub ogłosił ważną wiadomość dotyczącą trenera Rafała Góraka.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Rafał Górak

Rafał Górak z kontraktem do 2028 roku

GKS Katowice ma za sobą sezon, w którym wywalczył ósme miejsce w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Trójkolorowi okazali się jednocześnie najlepszą ekipą na Górnym Śląsku w poprzedniej kampanii. Drużyna z Katowic nie zamierza jednak na tym poprzestać. Nad dalszym rozwojem zespołu ma pracować Rafał Górak, który przedłużył swoją umowę z GKS-em o kolejne dwa lata.

Dotychczasowy kontrakt doświadczonego szkoleniowca obowiązywał do końca czerwca 2026 roku i został przedłużony latem 2024 roku po historycznym awansie do elity. Teraz władze klubu podjęły decyzję o podpisaniu z 52-latkiem nowej umowy, która będzie ważna do końca czerwca 2028 roku.

Urodzony w Bytomiu trener rozpoczął swoją drugą przygodę z GKS-em Katowice w 2019 roku. Wcześniej pracował w klubie w latach 2011–2013. Od czerwca 2019 roku Górak poprowadził drużynę w 217 spotkaniach. To właśnie pod jego wodzą GKS najpierw wywalczył awans na zaplecze PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2020/2021, a następnie wywalczył promocję elity na koniec kampanii 2023/2024.

W najbliższy weekend GKS Katowice pod wodzą 52-letniego szkoleniowca rozpocznie swój siódmy z rzędu sezon. Zmierzy się w roli gospodarza z Rakowem Częstochowa. Mecz odbędzie się o godzinie 20:15 na Arena Katowice.

