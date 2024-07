GKS Katowice celuje w młodzieżowca, możliwy kolejny transfer

GKS Katowice nie chce być chłopcem do bicia w nowej kampanii, więc wzmacnia się tego lata. Serwis MyMistrzowie.pl przekazał, że Mateusz Kowalczyk może wzmocnić Trójkolorowych.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

Mateusz Kowalczyk może trafić do GKS-u Katowice

GKS Katowice ma za sobą bardzo udany sezon, w którym na finiszu wyprzedził Arkę Gdynia w tabeli 1 Ligi i finalnie wywalczył awans do PKO BP Ekstraklasy po blisko 20 latach przerwy. Letnio okno transferowe władze klubu wykorzystują na to, aby jak najlepiej dostosować się do nowych realiów.

Jak na razie szeregi Trójkolorowych wzmocnili między innymi Lukas Klemenz czy Borja Galan. Niemniej na tym GieKSa nie chce poprzestać. Wciąż trwają prace na tym, aby do klubu z Katowic dołączył Bartosz Nowak z Rakowa Częstochowa. Z kolei serwis MyMistrzowie.pl przekazał, że Mateusz Kowalczyk też może zasilić katowicką ekipę.

20-letni zawodnik aktualnie broni barw Broendby IF, z którym ma kontrakt do 2027 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 700 tysięcy euro. Źródło jednak przekonuje, że GieKSa miałaby brać pod uwagę wypożyczenie byłego piłkarza Pogoni Szczecin.

Kowalczyk to środkowy pomocnik, mający na swoim koncie dwa występy w młodzieżowej reprezentacji Polski. Urodzony w Warszawie nie miał nigdy okazji zagrać w PKO BP Ekstraklasie. W poprzedniej zaliczył w duńskiej ekipie łącznie siedem meczów, strzelając w nich jednego gola.

GKS do ligowego grania wróci już w najbliższą sobotę. W pierwszej kolejce zmierzy się z Radomiakiem. Mecz na obiekcie przy ulicy Bukowej zacznie się o godzinie 14:45.

