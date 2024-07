Ruch Chorzów w końcu z nowym bramkarzem, talent ze Słowenii

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Martin Turk

Martin Turk kolejnym nowym zawodnikiem Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów ma zamiar w trakcie kampanii 2024/2025 powalczyć o miejsce premiowane grą co najmniej w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Tym samym Niebiescy liczą, że zakończą kolejny sezon co najmniej w OP 6 tabeli Betclic 1 Ligi na zakończenie rozgrywek. Pomóc w tym mają nowi gracze. 14-krotny mistrz Polski poinformował, że pozyskał nowego bramkarza.

“Ma za sobą występy w Serie A, jest kapitanem młodzieżowej reprezentacji Słowenii, był powoływany do seniorskiej kadry narodowej swojego kraju. Martin Turk, niespełna 21-letni bramkarz włoskiego AC Parma, związał się z Ruchem Chorzów kontraktem do 30 czerwca 2027 roku” – brzmi komunikat opublikowany na oficjalnej stronie Niebieskich.

Nowy nabytek Ruchu to zawodnik, który miał okazje trenować w jednym zespole z Gianluigim Buffonem czy Goranem Pandevem. Turk to młodzieżowy reprezentant Słowenii, który urodził się w miejscowości Koper. W drużynie do lat 19 zawodnik wystąpił jak na razie w 19 spotkaniach.

Turk to wychowanek Akademii Piłkarskiej Koper. Z niej trafił w sierpniu 2019 roku do Parmy. Następnie reprezentował barwy Reggiany czy Sampdorii. Od kampanii 2024/2025 będzie występował w Ruchu, z którą związał się umową do 2027 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 350 tysięcy euro. O miejsce w składzie Niebieskich zawodnik będzie rywalizował z Jakubem Szymańskim czy Marcelem Potocznym.

