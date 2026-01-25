Napoli pozyskało nowego napastnika. Zapłaciło 20 milionów euro

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Giovane

Oficjalnie: Giovane dołączył do SSC Napoli

SSC Napoli poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Giovanego z Hellasu Verona. 22-letni napastnik po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2030 roku. Według medialnych doniesień kwota tej transakcji wyniosła około 20 milionów euro.

W ten sposób mistrzowie Włoch wzmocnili swoją formację ofensywną, do czego byli zmuszeni po odejściu Lorenzo Lukki, który został wypożyczony do Nottingham Forest. Giovane zajmie miejsce rosłego snajpera w zespole prowadzonym przez Antonio Conte. Mierzący 184 centymetry atakujący oferuje zupełnie inne atuty – wyróżnia się świetnym dryblingiem, szybkością oraz umiejętnością gry jeden na jednego.

Młodzieżowy reprezentant Brazylii, który jest pierwszym zimowym nabytkiem Napoli, z powodzeniem występował w barwach Hellasu od lipca 2025 roku, gdy przeniósł się tam na zasadzie wolnego transferu z Corinthians. Wcześniej grał także w Capivariano FC, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. W obecnym sezonie rozegrał 23 mecze, zdobył 3 bramki i zaliczył 4 asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia Giovanego na 12 milionów euro.