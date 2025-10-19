Wielki talent marzy o grze w Realu. Odmówi Barcelonie

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Gilberto Mora

Gilberto Mora zdecydowany na transfer do Realu Madryt

Gilberto Mora jest uważany za jeden z największych talentów młodego pokolenia. 17-letni meksykański pomocnik robi prawdziwą furorę w swojej ojczyźnie, zachwycając doskonałą techniką, przeglądem pola oraz dojrzałością w grze. Nic więc dziwnego, że nastolatek wzbudza ogromne zainteresowanie najlepszych klubów ze Starego Kontynentu. Wszystko wskazuje na to, iż gdy tylko perspektywiczny zawodnik skończy 18 lat, przeniesie się do topowej ligi, żeby kontynuować swoją karierę na zdecydowanie wyższym poziomie.

Pomocnik Club Tijuana znalazł się na celowniku niemal wszystkich największych europejskich gigantów. Jak donosi hiszpański dziennik „AS”, sam piłkarz najchętniej przeprowadziłby się do Realu Madryt. Mora od dziecka kibicuje drużynie Królewskich i marzy o tym, aby pewnego dnia założyć białą koszulkę. Na rozwój Meksykanina spoglądają również inne potęgi – FC Barcelona, Manchester City oraz Arsenal – które także kontaktowały się już z jego przedstawicielami w sprawie potencjalnego transferu.

Pomimo młodego wieku Mora regularnie występuje na poziomie seniorskim. Niedawno zadebiutował w dorosłej reprezentacji Meksyku, dla której rozegrał trzy mecze i zaliczył asystę w wygranym 1:0 półfinale Gold Cup przeciwko Hondurasowi. Meksykanie ostatecznie triumfowali w tym turnieju, a 17-latek odegrał w nim bardzo ważną rolę. W piłce klubowej młodzieniec ma już na koncie 41 spotkań, 7 bramek oraz 2 asysty, co tylko potwierdza jego ogromny potencjał. Wartość rynkową zawodnika szacuje się na ponad 30 milionów euro.