Donnarumma odejdzie z PSG? Chce przejść do innego giganta

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma chętny na przenosiny do Manchesteru United

Manchester United rozważa pozyskanie nowego bramkarza przed rozpoczęciem sezonu 2025/2026. Choć Andre Onana był podstawowym golkiperem drużyny Czerwonych Diabłów przez większość ubiegłej kampanii, to jego forma nie do końca przekonywała kibiców oraz ekspertów. Kameruńczyk popełniał wiele błędów, co wywołało dyskusje o konieczności wzmocnienia tej pozycji w zespole Red Devils. Klub z Old Trafford szuka więc alternatyw i rozważa możliwość ściągnięcia golkipera z najwyższej półki.

Według informacji podanych przez brytyjski portal „TEAMtalk”, jednym z głównych celów Manchesteru United na letnie okno transferowe jest Gianluigi Donnarumma. Ceniony bramkarz, obecnie z powodzeniem występujący dla Paris Saint-Germain, ma być otwarty na przeprowadzkę do Anglii i pozytywnie nastawiony do możliwości gry na Old Trafford. Kapitan reprezentacji Włoch rzekomo chętnie podjąłby nowe wyzwanie, szczególnie w Premier League, gdzie zawsze chciał spróbować swoich sił.

Gianluigi Donnarumma dołączył do PSG w 2021 roku po zakończeniu kontraktu z Milanem. Między słupkami paryskiej ekipy rozegrał łącznie 161 meczów, wpuścił 156 goli i zachował 88 czystych kont. Przypomnijmy, że w minionym sezonie drużyna z Parc des Princes wygrała potrójną koronę, sięgając po mistrzostwo Ligue 1, Puchar Francji oraz Ligę Mistrzów. 26-letni golkiper jest ważną postacią Paris Saint-Germain, ale wciąż nie uzgodnił warunków nowej umowy, a PSG pracuje nad pozyskaniem nowego bramkarza – Lucasa Chevaliera.