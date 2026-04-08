Gerrard wytypował transfer Liverpoolu. To byłby wielki powrót gwiazdy

Steven Gerrard nie ma wątpliwości, że powrót Luisa Diaza byłby dobrym rozwiązaniem dla Liverpoolu. Legendarny piłkarz zabrał głos na antenie TNT Sports.

Luis Diaz ponownie w Liverpoolu?

Luis Diaz przypomniał o sobie kibicom The Reds w najlepszy możliwy sposób, strzelając gola w wygranym 2:1 meczu Bayernu Monachium z Realem Madryt. Kolumbijczyk, który opuścił Liverpool zeszłego lata za 65 milionów funtów, błysnął formą w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, co wywołało falę komentarzy.

Steven Gerrard, komentując spotkanie na antenie TNT Sports, przyznał otwarcie, że chętnie zobaczyłby 29-latka ponownie w czerwonej koszulce. Skrzydłowy w barwach ekipy z Bawarii spisuje się rewelacyjnie, zdobywając aż 23 bramki w zaledwie 40 występach w tym sezonie.

— Szczerze mówiąc, nie miałbym nic przeciwko powrotowi Diaza. Brakuje mi go, on po prostu miażdży system w Bawarii — stwierdził Gerrard.

Michael Olise idealnym następcą Mohameda Salaha

Marzenia Gerrarda sięgają jednak głębiej do składu monachijczyków. Legenda The Reds widziałaby w Liverpoolu także Michaela Olise, który asystował przy trafieniu Harry’ego Kane’a na Bernabeu.

W rozmowie z talkSPORT Gerrard ocenił, że Francuz jest obecnie najlepszym piłkarzem Bundesligi. Jego zdaniem zawodnik stanowiłby idealne zastępstwo dla odchodzącego Mohameda Salaha, choć sam transfer uważa za niezwykle trudny do zrealizowania.

— Chciałbym go w Liverpoolu każdego dnia, ale problem polega na tym, dlaczego miałby opuszczać Bayern? To wielki klub, walczą o najważniejsze trofea i mają prawdopodobnie najsilniejszy skład od lat. Olise wygląda na szczęśliwego i zadomowionego, nie sądzę, żeby się gdzieś wybierał — ocenił Gerrard.