Pressfocus Na zdjęciu: Bernardo Silva

Nie jest żadną nowiną, że FC Barcelona chciałby latem sprzedać Frenkiego de Jonga i w jego miejsce pozyskać Bernardo Silvę. Do tej pory jako możliwe dla Holendra kierunki wskazywało się Manchester United i Chelsea Londyn. Gerard Romero poinformował w niedzielę, że w grę wchodzi ogromna transakcja, w którą zaangażowane będą PSG, Manchester City i FC Barcelona. W jej ramach pomocnik Barcy miałby przenieść się na Parc des Princes, co uruchomi wówczas efekt domina.

FC Barcelona chciałby latem pozyskać Bernardo Silvę, ale wymagania finansowe Manchesteru City przekraczają jej możliwości

Gerard Romero przekazał, że na rynku transferowym może dojść do wielkiej wymiany między trzema klubami

Do PSG miałby w jej ramach trafić Frenkie de Jong, do Manchesteru City Marco Veratti, a Barcę zasiliłby Bernardo Silva

W każdej plotce, tkwi ziarno prawdy

Hiszpańskie media informowały w tym tygodniu, że pozyskanie Bernardo Silvy jest dla FC Barcelony obecnie jednym z priorytetów, a transakcja ma być niezależna od ewentualnej sprzedaży Frenkiego de Jonga. Zainteresowana sprowadzeniem jest Chelsea, jednak klub potrzebuje jednak zapewnienia, że na taki ruch zdecydowany jest również Holender. Dopiero wówczas The Blues byliby skłonni złożyć za niego oficjalną ofertę.

Nijak ma się to do doniesień Gerarda Romero, który przekazał w niedzielę, że na rynku transferowym może dojść do poważnej transakcji, w którą zaangażowane byłyby trzy kluby. Mowa o Paris-Saint Germain, Manchesterze City i FC Barcelonie. Zdaniem dziennikarza, który zasłynął już z przekazania jako pierwszy wielu rzetelnych i zweryfikowanych wiadomości na temat transferów Barcy, Frenkie de Jong miałby przenieść się do Paryża.

Przenosiny pomocnika na Parc des Princes uruchomiłyby efekt domina, wobec którego do Manchesteru City przeszedłby Marco Verratti, a nowym zawodnikiem FC Barcelony zostałby Bernardo Silva. Trudno uwierzyć w te doniesienia, ale Gerard Romero nie zwykł rzucać słów na wiatr, dlatego musi tkwić w nich ziarno prawdy.

☎️ Krążą pogłoski, że na rynku transferowym może dojść do operacji transferowej pomiędzy trzema klubami: Frenkie de Jong do PSG, Verratti do Manchesteru City i Bernardo Silva do Barçy. [@gerardromero] (1️⃣) — BarcaInfo (@_BarcaInfo) August 7, 2022

Gdyby transakcja doszła do skutku, mielibyśmy do czynienia z jedną z największych operacji na rynku transferowym w ostatnich latach, biorąc pod uwagę wartość marketingową i sportową zaangażowanych w nią klubów i zawodników. Transfer Bernardo Silvy jest marzeniem Xaviego, który widziałby go w wyjściowym składzie razem z Pedrim i Sergio Busquetsem.

