Napoli wzięło na celownik reprezentanta Mozambiku

Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Geny Catamo przymierzany do SSC Napoli

SSC Napoli w poprzednim sezonie sięgnęło po mistrzostwo Włoch, ale w obecnej kampanii spisuje się poniżej oczekiwań. Zespół prowadzony przez Antonio Conte odpadł z Ligi Mistrzów już na etapie fazy ligowej oraz pożegnał się z Pucharem Włoch w ćwierćfinale. W Serie A ekipa Azzurrich zajmuje 3. miejsce i traci aż 11 punktów do liderującego Interu Mediolan, co będzie bardzo trudno odrobić. Jedynym pozytywnym akcentem było dotąd zdobycie Superpucharu Italii, co jednak nie rekompensuje pozostałych niepowodzeń.

Dlatego Napoli planuje aktywność podczas letniego okienka transferowego, aby wyraźnie wzmocnić kadrę. Według Ekrema Konura jednym z kandydatów do przeprowadzki na Stadio Diego Armando Maradona jest skrzydłowy Sportingu Lizbona – Geny Catamo.

Włodarze spod Wezuwiusza dobili już jednej transakcji z portugalskim klubem minionej zimy, wypożyczając Alissona Santosa. Niewykluczone, że 42-krotny reprezentant Mozambiku również trafi do Neapolu, jeśli rozmowy nabiorą konkretnego kształtu.

Catamo jest zawodnikiem Sportingu od lipca 2019 roku, gdy przeniósł się do Lizbony z Amora FC za około cztery miliony euro. Początkowo występował w akademii oraz rezerwach, a w połowie 2023 roku awansował do pierwszego zespołu. W trwającej kampanii 25-letni atakujący rozegrał 28 spotkań, zdobył sześć bramek i zanotował cztery asysty. Portugalski klub wycenia go aktualnie na kwotę w granicach 20-30 milionów euro.