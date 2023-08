IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Eric Garcia

Kontuzja Jurriena Timbera popsuła plany Arsenalowi

Mikel Arteta chciałby pod koniec okienka kupić obrońcę, który może pełnić kilka ról na boisku

Faworytem trenera Kanonierów jest Eric Garcia. Blaugrana jest skłonna sprzedać Hiszpana tylko za ofertę “nie do odrzucenia”, podczas gdy londyńczycy preferują wypożyczenie

Garcia znów na celowniku Mikela Artety

Arsenal chce w tym sezonie podnieść swój poziom, względem bardzo udanego, acz niespuentowanego poprzedniego. Ten progres miał, między innymi, zapewnić Jurrien Timber. Holender szybko doznał jednak bardzo poważnej kontuzji kolana. Z jej powodu będzie pauzował przez wiele miesięcy.

Wobec tego Mikel Arteta chciałby awaryjnie sprowadzić defensora, mogącego pełnić kilka ról; wystąpić na środku i boku obrony, ale i w pomocy. Do tego profilu idealnie pasuje Eric Garcia. To właśnie on jest faworytem trenera Kanonierów, jak donoszą Mundo Deportivo i Football Transfers.

Trudno jednak uwierzyć w powodzenie takiej operacji. FC Barcelona jest skłonna sprzedać Hiszpana tylko za ofertę typu “nie do odrzucenia”. Tymczasem londyńczycy zamierzają zaoferować wypożyczenie. Biorąc pod uwagę problemy kadrowe Blaugrany, taki ruch nie ma dla niej najmniejszego sensu.

Garcia w minionym sezonie wystąpił w 32 meczach na wszystkich frontach. Zanotował w nich gola i dwie asysty.

