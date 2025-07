Transfer Osimhena przesądzony. Wyjątkowy zapis w umowie!

fot. Sipa US Na zdjęciu: Victor Osimhen

Osimhen chce do Turcji. Napoli dogaduje warunki z Galatasaray

Victor Osimhen ma za sobą udany pobyt w Stambule. Do Galatasaray trafił na zasadach wypożyczenia, gdyż w zeszłym roku nie udało się sfinalizować hitowego transferu do Premier League. Gwiazdor szybko rozkochał w sobie tureckich kibiców, a i on zdał sobie sprawę, że czuję się tam świetnie. Tego lata wrócił do Napoli, ale wiadome było, że czeka go kolejna przeprowadzka. W grze o podpis napastnika liczyli się angielscy giganci, w tym Manchester United, Arsenal czy Chelsea.

Z biegiem czasu kolejne kluby się wycofywały, a do walki weszło Galatasaray, które marzyło o ponownej współpracy. Tym razem opcją był transfer definitywny, co z początku wydawało się niemożliwe. Mistrzowie Turcji podeszli do tego tematu bardzo poważnie i stali się faworytem dla samego Osimhena, który odrzucił propozycję z Arabii Saudyjskiej, byle tylko wrócić do Stambułu.

Strony są już o krok od finalizacji całej operacji. Osimhen wyczekuje przełomu, a kluby dogadują szczegóły. Galatasaray zapłaci 40 milionów euro teraz oraz 35 milionów euro w dwóch ratach, więc łączna wartość transferu wyniesie 75 milionów euro – turecki klub zobligował się, aby spłacić to do końca 2026 roku.

Co ciekawe, w umowie ma znaleźć się także sensacyjna klauzula, o której informuje Matteo Moretto. Galatasaray nie może w ciągu dwóch lat od zawarcia umowy sprzedać Osimhena do Serie A, gdyż będzie musiało zapłacić Napoli kolejne 75 milionów euro. Ma to stanowić zabezpieczenie na wypadek, gdyby dalej zabiegał o niego Juventus.