Liverpool chce młodego Brazylijczyka. Jest porównywany do Viniciusa

08:47, 18. grudnia 2025 09:17, 18. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Nicolo Schira

Liverpool bacznie monitoruje postępy skrzydłowego Gremio, Gabriela Meca - donosi Nicolo Schira. 17-letni Brazylijczyk swoim stylem gry przypomina Viniciusa Juniora.

Arne Slot
Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Gabriel Mec pod lupą Liverpoolu

Liverpool bacznie monitoruje rynek w poszukiwaniu utalentowanych zawodników, którzy w niedalekiej przyszłości mogliby stanowić o sile zespołu The Reds. Władze klubu z Anfield Road od lat stawiają na młodych i perspektywicznych piłkarzy, czego dowodem są ostatnie transfery. Do Liverpoolu trafili między innymi Rio Ngumoha, Stefan Bajcetić oraz Giorgi Mamardashvili. Strategia ta przynosi efekty sportowe i finansowe.

Niewykluczone, że kolejnym zdolnym zawodnikiem, który przeniesie się do Liverpoolu, będzie Gabriel Mec. Jak donosi w mediach społecznościowych Nicolo Schira, angielski gigant uważnie obserwuje sytuację 17-letniego Brazylijczyka.

Atutem perspektywicznego piłkarza jest duża wszechstronność, ponieważ może on występować na obu skrzydłach oraz w roli ofensywnego pomocnika. W Brazylii często porównuje się go do gwiazdy Realu MadrytViniciusa Juniora.

Gabriel Mec uchodzi za jeden z największych talentów w swojej ojczyźnie i eksperci wróżą mu wielką karierę. Młodzieżowy reprezentant Brazylii, występujący obecnie w kadrze U-17, ma już za sobą debiut w pierwszej drużynie Gremio. Dotychczas rozegrał dwa spotkania, spędzając na murawie łącznie 35 minut. Filigranowy skrzydłowy mógłby przeprowadzić się do Europy w kwietniu 2026 roku, gdy osiągnie pełnoletność.