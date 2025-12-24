Znany napastnik zaoferowany Realowi. Alonso podjął decyzję

Arsenal zaoferował Realowi Madryt możliwość pozyskania Gabriela Jesusa. Xabi Alonso nie widzi jednak miejsca dla brazylijskiego napastnika w swojej drużynie - poinformował w środowe popołudnie hiszpański portal Defensa Central.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Gabriel Jesus nie przejdzie do Realu Madryt

Real Madryt zdecydował się wysłać Endricka na wypożyczenie do Olympique’u Lyon. Młody brazylijski atakujący nie miał większych szans na regularne występy w barwach drużyny Królewskich, dlatego stołeczny klub uznał, że najlepszym rozwiązaniem będzie zapewnienie mu minut w lidze francuskiej. Tym samym Xabi Alonso stracił jedną z opcji do obsadzenia pozycji środkowego napastnika w trakcie drugiej części sezonu.

Arsenal, świadomy odejścia Endricka, zaproponował Realowi Madryt możliwość pozyskania Gabriela Jesusa – informuje hiszpański portal „Defensa Central”. W grę wchodziło zarówno wypożyczenie, jak i transfer definitywny doświadczonego snajpera.

Szybko stało się jednak jasne, że do takiej transakcji nie dojdzie. Xabi Alonso jest bowiem zadowolony z obecnej kadry i nie planuje wzmacniania formacji ofensywnej w styczniowym okienku, licząc na Kyliana Mbappe, Viniciusa Juniora oraz Rodrygo Goesa.

Mimo to Gabriel Jesus wciąż może opuścić londyński klub podczas zimowego okna transferowego. 28-letni napastnik jest łączony między innymi z Juventusem, Milanem, Palmeiras oraz Flamengo. Choć sam zawodnik deklaruje chęć pozostania na Emirates Stadium, to władze Arsenalu są gotowe wysłuchać ofert. Warto przypomnieć, że 64-krotny reprezentant Brazylii niedawno wrócił do gry po poważnej kontuzji.