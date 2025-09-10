Arsenal sprzeda dwóch zawodników? Oni mogą opuścić Londyn

Gabriel Jesus oraz Leandro Trossard nie mogą być pewni swojej przyszłości w Arsenalu. Kanonierzy są gotowi rozważyć oferty za obu piłkarzy, gdy tylko otworzy się zimowe okienko transferowe - podaje w środowe popołudnie serwis Football Insider.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Gabriel Jesus oraz Leandro Trossard odejdą z Arsenalu?

Arsenal był jednym z najbardziej aktywnych klubów podczas minionego letniego okienka transferowego. Na Emirates Stadium trafili między innymi szwedzki snajper – Viktor Gyokeres, angielski pomocnik – Eberechi Eze oraz hiszpański pomocnik – Martin Zubimendi. W tym samym czasie ekipę The Gunners opuściło jednak kilku ważnych zawodników – Jakub Kiwior przeniósł się do FC Porto, Thomas Partey zasilił Villarreal CF, a Oleksandr Zinchenko niespodziewanie został nowym piłkarzem Nottingham Forest. To pokazuje, że w londyńskim klubie trwa poważna przebudowa kadry.

Wiele wskazuje na to, że Arsenal nie zamierza zatrzymywać się na letnich roszadach i w styczniu ponownie może dojść do zmian personalnych w zespole Mikela Artety. Jak informuje brytyjski portal „Football Insider”, londyńczycy są gotowi wysłuchać ofert za dwóch ofensywnych piłkarzy Gabriela Jesusa oraz Leandro Trossarda. Co istotne, Belg niedawno przedłużył kontrakt z angielskim gigantem i otrzymał sporą podwyżkę wynagrodzenia. Ewentualne odejście wychowanka Genku z ekipy Kanonierów już podczas zimowego okna transferowego byłoby bardzo dużym zaskoczeniem.

Gabriel Jesus, 28-letni brazylijski napastnik, od dłuższego czasu zmaga się z kontuzją, przez co Mikel Arteta przestał na niego liczyć. 64-krotny reprezentant Canarinhos trafił do Arsenalu latem 2022 roku z Manchesteru City za ponad 50 milionów euro. Jego przygoda na Emirates Stadium może zakończyć się szybciej, niż pierwotnie zakładano. Z kolei Leandro Trossard, 30-letni belgijski skrzydłowy, pełni rolę wartościowego rezerwowego. Do Londynu przeniósł się w styczniu 2023 roku z Brighton & Hove Albion za 24 miliony euro. Przyszłość atakującego w północnym Londynie także stoi pod dużym znakiem zapytania.