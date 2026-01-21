Gabriel Jesus dostał ofertę. Możliwy głośny powrót

Gabriel Jesus wrócił do pełnej sprawności po ciężkiej kontuzji kolana. Według "Daily Mail", brazylijski napastnik wciąż jest łączony z powrotem do Palmeiras.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Palmeiras chce sprowadzić Gabriela Jesusa

Gabriel Jesus dołączył do Arsenalu z Manchesteru City latem 2022 roku. Londyńczycy zapłacili za brazylijskiego napastnika 52 miliony euro. Początek jego przygody na Emirates Stadium był obiecujący, jednak na początku ubiegłego roku 28-latek musiał zmierzyć się z poważnym urazem. Brazylijczyk przeszedł operację zerwanego więzadła krzyżowego w lewym kolanie.

Na boiska wrócił dopiero na początku grudnia, stopniowo odbudowując formę. Powrót okazał się jednak bardzo udany. 64-krotny reprezentant Brazylii wpisał się na listę strzelców w 19. kolejce Premier League w meczu z Aston Villą. W styczniu został bohaterem Kanonierów w Lidze Mistrzów, zdobywając dwie bramki w wyjazdowym starciu z Interem Mediolan.

Według doniesień „Daily Mail”, Arsenal jest gotów wysłuchać ofert za Gabriela Jesusa, a poważne zainteresowanie jego pozyskaniem wykazuje Palmeiras. To klub, w którym Brazylijczyk stawiał pierwsze piłkarskie kroki i z którego wyruszył do Europy. Sam zawodnik nie spieszy się jednak z podejmowaniem decyzji o zmianie otoczenia.

Napastnik chce pozostać w Londynie do końca sezonu, wierząc, że nadal może udowodnić swoją wartość Mikelowi Artecie i odegrać ważną rolę w kluczowej fazie rozgrywek. Palmeiras uważnie monitoruje sytuację i byłoby gotowe na powrót swojego wychowanka jeszcze przed startem kolejnego sezonu. Kontrakt Jesusa z Arsenalem obowiązuje do czerwca 2027 roku.