Arsenal chce pozbyć się napastnika. Czeka na propozycje

Gabriel Jesus nie może być pewny swojej przyszłości w Arsenalu. Londyński klub jest bowiem otwarty na sprzedaż lub wypożyczenie brazylijskiego napastnika już w nadchodzącym zimowym okienku transferowym - podaje Ekrem Konur.

Gabriel Jesus może odejść z Arsenalu

Gabriel Jesus niedawno wrócił do gry po wielomiesięcznej kontuzji, która wykluczyła go z rywalizacji na znaczącą część sezonu. 28-letni napastnik pojawił się na murawie na niespełna pół godziny w starciu Arsenalu z Club Brugge (3:0) w fazie ligowej Ligi Mistrzów, dając tym samym sygnał, że powoli odzyskuje pełną sprawność.

Mimo tego pozytywnego akcentu 64-krotny reprezentant Brazylii nie może być jednak pewny swojej przyszłości na Emirates Stadium. Choć sam zawodnik wielokrotnie podkreślał, że chce pozostać w ekipie Kanonierów, a Mikel Arteta wypowiada się o nim z dużą sympatią, to plany włodarzy klubu mogą być zupełnie inne.

Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Arsenal jest otwarty na sprzedaż lub wypożyczenie Gabriela Jesusa już w nadchodzącym zimowym okienku transferowym. Londyńczycy czekają na konkretne propozycje i są gotowi przeanalizować każdą z nich, jeśli uznają, że będzie korzystna sportowo lub finansowo.

Brazylijczyk trafił do Arsenalu latem 2022 roku z Manchesteru City i przez długi czas pozostawał jednym z kluczowych zawodników drużyny Artety. Do tej pory rozegrał 97 spotkań, zdobył 26 bramek oraz zanotował 20 asyst, budując solidną pozycję w zespole. W ostatnich tygodniach łączono go z Palmeiras, Evertonem, Juventusem czy Milanem. Teraz pozostaje czekać, czy napastnik utrzyma miejsce w Londynie, czy też zmieni otoczenie.