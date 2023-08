AC Milan rozgląda się za możliwością rozstania z Charlesem De Ketelaere. Młody Belg cieszy się sporym zainteresowaniem, zarówno we Włoszech, jak i w Anglii, czy Hiszpanii. Dziennikarze La Gazzetta dello Sport przekazali, że Fulham włączy się do walki o napastnika.

Imago/Fabrizio Carabelli Na zdjęciu: Charles De Ketelaere

Milan i Atalanta osiągnęły już porozumienie w kwestii transferu Charlesa De Ketelaere

Po niewypał transferowy Rossonerich zgłosił się również Fulham

The Cottagers postarają się przechwycić operację

Fulham stanie do rywalizacji z Atalantą o De Ketelaere?

Milan sprowadzając Charlesa De Ketelaere liczył, że młody Belg szybko zaadaptuje się do gry we Włoszech. Tak się jednak nie stało. 22-latek wyraźnie nie radził sobie z presją i stresem, przez co w 40 spotkaniach nie zanotował on nawet jednej bramki.

W ostatnich dniach mówiło się sporo o zainteresowaniu reprezentantem Belgii ze strony Atalanty Bergamo. Zwłaszcza że włodarze Milanu i Atalanty doszli już do porozumienia w kwestii transferu zawodnika. Operację może postarać się przechwycić Fulham. Tak twierdzą dziennikarze z La Gazzetta dello Sport.

The Cottagers nawiązali już kontakt z Rossonerimi, dając im do zrozumienia, że wkrótce złożą ofertę za Charlesa De Ketelaere. Sam zawodnik nie zdecydował jeszcze, czy chce przenosić się do Atalanty, co spróbuje wykorzystać Fulham.

