Frattesi zgodził się na ten transfer. Rozmowy nabierają tempa

Inter Mediolan może stracić jednego z kluczowych pomocników już tej zimy. Według Sky Sport Davide Frattesi otworzył się na transfer do Galatasaray, a rozmowy między klubami nabierają tempa.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Davide Frattesi

Galatasaray kusi Frattesiego, Inter czeka na konkret

Inter Mediolan coraz poważniej liczy się z odejściem Davide Frattesiego w zimowym oknie. Choć jeszcze niedawno pojawiały się oficjalne dementi, sytuacja zaczyna się klarować. Galatasaray pracuje nad transferem, a sam zawodnik dał zielone światło na przeprowadzkę do Turcji. To istotny sygnał, który zmienia układ sił przy stole negocjacyjnym.

Davide Frattesi nie zamyka się na nowy kierunek i nie widzi przeszkód w grze w Stambule. W Galatasaray spotkałby wielu piłkarzy dobrze znanych z Serie A, co ma dla niego znaczenie sportowe i adaptacyjne. Kluczowym argumentem pozostają jednak warunki finansowe. Turecki klub zaproponował pomocnikowi kontrakt opiewający na około pięć milionów euro rocznie, niemal dwukrotnie więcej niż obecne zarobki w Mediolanie.

Galatasaray złożył Interowi wstępną propozycję opartą na wypożyczeniu za pięć milionów euro z prawem wykupu wynoszącym trzydzieści milionów. Ten zapis mógłby zmienić się w obowiązek po spełnieniu określonych warunków. Łączna kwota trzydziestu pięciu milionów euro nie jest dla Interu problemem samym w sobie. Spór dotyczy formy i gwarancji finalizacji transakcji.

Inter Mediolan chce jasnych zasad już na starcie. Klub preferuje obowiązek wykupu albo bardzo proste i realne warunki jego uruchomienia. Tylko wtedy pieniądze z transferu mogłyby zostać szybko przeznaczone na wzmocnienia. Priorytetem jest prawa strona boiska, gdzie po kontuzji Dumfriesa potrzebny jest nowy zawodnik. Na szczycie listy znajduje się Joao Cancelo.

