Oficjalnie: Franco Mastantuono przechodzi do Realu Madryt

Real Madryt poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony o sprowadzeniu na podstawie transferu definitywnego Franco Mastantuono z River Plate. 17-letni pomocnik najpierw pomyślnie przeszedł testy medyczne, a następnie związał się z nowym pracodawcą długoterminowym kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2031 roku. Warto dodać, iż umowa wejdzie w życie dopiero 14 sierpnia, kiedy młodzieniec ukończy pełnoletność. Kwota tej transakcji wyniosła 45 milionów euro.

Zatem utalentowany zawodnik na tegorocznych Klubowych Mistrzostwach Świata wciąż będzie przywdziewał koszulkę dotychczasowego klubu – River Plate – którego jest wychowankiem. Franco Mastantuono w barwach swojego macierzystego zespołu rozegrał łącznie 61 meczów, zdobył 10 bramek i zaliczył 7 asyst, licząc tylko poziom seniorski. Piłkarz, który doskonale odnajduje się m.in. na prawym skrzydle, był rozchwytywany na rynku transferowym, ale ostatecznie wybrał ofertę od Realu Madryt.

Jednym z architektów tego transferu jest nowy szkoleniowiec drużyny Królewskich – Xabi Alonso – który wykonał telefon do zawodnika i przekonał go do przeprowadzki na Santiago Bernabeu. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że perspektywiczny Argentyńczyk dołączy do Paris Saint-Germain, lecz rozmowa z opiekunem ekipy Los Blancos wszystko zmieniła. Real Madryt dokonał tym samym trzeciego wzmocnienia w letnim okienku. Wcześniej szeregi stołecznego klubu zasilili Dean Huijsen oraz Trent Alexander-Arnold.