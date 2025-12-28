Gigant szykuje propozycję za Mastantuono. Real Madryt już zdecydował

D. Canales Carvajal / Alamy Na zdjęciu: Franco Mastantuono

SSC Napoli zainteresowane Franco Mastantuono

Franco Mastantuono bez wątpienia uchodzi za jednego z najbardziej obiecujących młodych piłkarzy na świecie, co potwierdził jego transfer do Realu Madryt sprzed kilku miesięcy. Królewscy zdecydowali się zainwestować w 18-letniego skrzydłowego, widząc w nim zawodnika o ogromnym potencjale.

Początkowe tygodnie Argentyńczyka na Santiago Bernabeu były bardzo udane – często pojawiał się w podstawowym składzie i zbierał pochwały. Niestety, dobra passa została przerwana przez kontuzję, po której Mastantuono nie zdołał już na stałe wrócić do wyjściowej jedenastki zespołu z Madrytu.

Właśnie dlatego w ostatnim czasie narasta fala spekulacji dotyczących możliwej zmiany otoczenia przez młodego Argentyńczyka podczas zimowego okienka transferowego.

Jak informuje Ekrem Konur, jednym z klubów zainteresowanych jego pozyskaniem jest SSC Napoli. Mistrz Włoch ma szykować ofertę obejmującą półroczne wypożyczenie z opcją wykupu opiewającą na około 50 milionów euro. Taka propozycja najpewniej nie przekona jednak Realu Madryt, który wiąże z Mastantuono długofalowe oraz ambitne plany.

Trzykrotny reprezentant Argentyny, który najprawdopodobniej pozostanie w stolicy Hiszpanii, przywdziewa koszulkę ekipy Los Blancos od sierpnia 2025 roku. Wówczas przeniósł się do drużyny prowadzonej przez Xabiego Alonso za 45 milionów euro z River Plate. Do tej pory w barwach Realu Madryt rozegrał 14 spotkań, zdobył 1 bramkę i zanotował 1 asystę. Jego kontrakt z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku.