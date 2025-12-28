Gigant szykuje propozycję za Mastantuono. Real Madryt już zdecydował

15:42, 28. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

SSC Napoli jest zainteresowane pozyskaniem Franco Mastantuono, szykując ofertę zakładającą wypożyczenie z opcją wykupu. Real Madryt najprawdopodobniej odrzuci jednak taką propozycję - donosi Ekrem Konur.

Franco Mastantuono
Obserwuj nas w
D. Canales Carvajal / Alamy Na zdjęciu: Franco Mastantuono

SSC Napoli zainteresowane Franco Mastantuono

Franco Mastantuono bez wątpienia uchodzi za jednego z najbardziej obiecujących młodych piłkarzy na świecie, co potwierdził jego transfer do Realu Madryt sprzed kilku miesięcy. Królewscy zdecydowali się zainwestować w 18-letniego skrzydłowego, widząc w nim zawodnika o ogromnym potencjale.

Początkowe tygodnie Argentyńczyka na Santiago Bernabeu były bardzo udane – często pojawiał się w podstawowym składzie i zbierał pochwały. Niestety, dobra passa została przerwana przez kontuzję, po której Mastantuono nie zdołał już na stałe wrócić do wyjściowej jedenastki zespołu z Madrytu.

Właśnie dlatego w ostatnim czasie narasta fala spekulacji dotyczących możliwej zmiany otoczenia przez młodego Argentyńczyka podczas zimowego okienka transferowego.

POLECAMY TAKŻE

Florentino Perez
Trzy wielkie gwiazdy łączone z Realem Madryt. Wiadomo, co zrobi Perez
Florentino Perez
Gwiazdor zaoferował się Realowi! Gigant zdecydował
Rodrygo
Real dostał ofertę za Rodrygo od giganta. Decyzja nie mogła być inna

Jak informuje Ekrem Konur, jednym z klubów zainteresowanych jego pozyskaniem jest SSC Napoli. Mistrz Włoch ma szykować ofertę obejmującą półroczne wypożyczenie z opcją wykupu opiewającą na około 50 milionów euro. Taka propozycja najpewniej nie przekona jednak Realu Madryt, który wiąże z Mastantuono długofalowe oraz ambitne plany.

Trzykrotny reprezentant Argentyny, który najprawdopodobniej pozostanie w stolicy Hiszpanii, przywdziewa koszulkę ekipy Los Blancos od sierpnia 2025 roku. Wówczas przeniósł się do drużyny prowadzonej przez Xabiego Alonso za 45 milionów euro z River Plate. Do tej pory w barwach Realu Madryt rozegrał 14 spotkań, zdobył 1 bramkę i zanotował 1 asystę. Jego kontrakt z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku.