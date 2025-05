Florian Wirtz bliżej giganta? Nie wszystko jasne w sprawie transferu

Florian Wirtz może dołączyć latem do Liverpoolu. Negocjacje pomiędzy The Reds a Bayerem Leverkusen wciąż trwają, a warunki transferowe mogą znacznie różnić się od tych, o których dotychczas donoszono - stwierdził Florian Plettenberg ze stacji "Sky Sports".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Florian Wirtz w Liverpoolu? Negocjacje trwają, szczegóły mogą zaskoczyć

Liverpool zagiął parol na Florianie Wirtzu, który w ostatnich latach zachwycał formą w Bayerze Leverkusen. Pomocnik otrzymał od angielskiego klubu propozycję kontraktu opiewającego na 320 tysięcy funtów tygodniowo. Reprezentant Niemiec czeka już tylko na zielone światło, by udać się na testy medyczne.

Rozmowy między klubami trwają od kilku tygodni. Mistrzowie Anglii rozpoczęli negocjacje od oferty przekraczającej 100 mln euro, jednak niemiecki klub pozostaje twardo na stanowisku i nie zamierza schodzić z wyceny wynoszącej 150 mln euro. Najnowsza propozycja The Reds to już 130 milionów euro, ale nadal nie została zaakceptowana. Co ciekawe, kluby rozważają uwzględnienie w umowie dodatkowych elementów, w tym jednego z graczy Liverpoolu, który mógłby przenieść się do Bundesligi.

Na liście potencjalnych kandydatów znaleźli się m.in. Jarell Quansah, który został wystawiony na sprzedaż oraz Harvey Elliott. Wiele wskazuje na to, że porozumienie jest blisko, a obie strony dążą do szybkiego domknięcia rozmów. Z każdym dniem transfer Wirtza na Anfield Road staje się coraz bardziej realny, jeśli jego finalna forma okaże się inna, niż początkowo zakładano.

Florian Wirtz rozegrał w tym sezonie 45 meczów, w których zdobył 16 bramek i dorzucił 15 asyst. Dzięki znakomitej formie w ostatnich latach w Niemczech, będzie bohaterem letniego okna transferowego. Obecny kontrakt zawodnika z Bayerem Leverkusen obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.