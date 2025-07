FC Barcelona podjęła decyzję ws. przyszłości Fermina Lopeza. Jak donosi dziennik AS, potencjalny transfer pomocnika zablokował Hansi Flick. Szkoleniowiec chce go zatrzymać w klubie.

AS

Źródło: AS

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick zablokował potencjalny transfer Fermina Lopeza

FC Barcelona jeśli chce pozyskać nowych zawodników, będzie musiała pomyśleć o sprzedaży jednego bądź dwóch aktualnych graczy. Wszystko przez niepewną sytuację finansową, która powoduje, że Katalończycy mają problem ze zgłoszeniem piłkarzy do gry. Przez ostatnie tygodnie hiszpańskie media donosiły o możliwym rozstaniu z Ferminem Lopezem, o którego zabiega m.in. PSG.

Paris Saint-Germain to jednak tylko jeden z wielu klubów, które interesują się pomocnikiem. W kręgu zainteresowanych można wymienić również Liverpool, Bayern Monachium czy Al-Ahli. Nowe informacje jednak rozwiały wątpliwości ws. przyszłości 22-latka.

Jak przekazał dziennik AS jakakolwiek potencjalna oferta, która wpłynie do Barcelony za Fermina Lopeza zostanie odrzucona. Sprzedaż wychowanka zablokował Hansi Flick. Niemiecki szkoleniowiec chce go zatrzymać, ponieważ widzi w nim wartościowego piłkarza.

W minionym sezonie Fermin miał wiele okazji do zaprezentowania swoich umiejętności. Między innymi przez nieobecność Frenkiego De Jonga czy Daniego Olmo spowodowana kontuzją. Łącznie środkowy pomocnik rozegrał 46 spotkań, w których zdobył 8 goli i 10 asyst.

Fermin jest związany z Barceloną od 2016 roku, gdy zamienił akademię Realu Betis na szkółkę La Masii. W seniorskim zespole Blaugrany zadebiutował w sezonie 2022/2023. Jego kontrakt obowiązuje do połowy 2029 roku.