Flick wytypował głośny transfer. Barcelona sprowadzi byłą gwiazdę Bayernu

Hansi Flick stawia na Ivana Perisicia

Wygląda na to, że FC Barcelona szykuje się na kolejny darmowy ruch transferowy. Poza już niemal potwierdzonym transferem Joana Garcii kataloński klub rozważa sprowadzenie Ivana Perisicia. Jak poinformował Bild, Hansi Flick widzi w 36-letnim zawodniku idealne wzmocnienie dla swojej drużyny.

Ivan Perisić w minionym sezonie triumfował w Eredivisie z PSV Eindhoven. Zawodnik we wszystkich rozgrywkach rozegrał 35 spotkań, zdobywając 16 goli i notując 11 asyst. Co najważniejsze dla Barcelony, dostępny jest za darmo i jego wynagrodzenie nie stanowi problemu. Ponadto piłkarz, dla którego priorytetem jest utrzymanie najwyższego poziomu, aby przygotować się na Mistrzostwa Świata 2026, jest ponoć otwarty na przenosiny do Hiszpanii.

Hansi Flick doskonale zna Perisicia z czasów wspólnej pracy w Bayernie Monachium, gdzie razem świętowali triumf w Lidze Mistrzów w 2020 roku. Niemiecki szkoleniowiec wierzy, że jego doświadczenie i profesjonalizm znacząco zwiększą konkurencję w składzie. Chorwat słynie z dbałości o formę i pozytywnego wpływu na szatnię, co potwierdza jego niezastąpiona pozycja w reprezentacji Chorwacji (144 mecze, 36 goli).

Dodatkowym atutem, który ceni Flick, jest wszechstronność chorwackiego napastnika. Perisić może grać na każdej z trzech pozycji w ataku, a w razie potrzeby może również pełnić rolę wahadłowego.