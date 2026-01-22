Flick wyklucza jego sprzedaż. Wyrasta na wielką gwiazdę Barcelony

Fermin Lopez w ostatnich tygodniach prezentuje znakomity poziom. Barcelona latem mogła go sprzedać do Chelsea, ale ten transfer nie doszedł do skutku. Hansi Flick wypowiedział się o gwiazdorze.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Fermin Lopez i Hansi Flick

Fermin Lopez błyszczy. Barcelona podjęła właściwą decyzję

Barcelona latem miała możliwość zarobienia około 50 milionów euro. O takiej kwocie mówiło się w przypadku oferty Chelsea za Fermina Lopeza. Temat przyspieszył pod koniec okienka i spowodował duże zamieszanie w katalońskim obozie. Kibice oczywiście oczekiwali, że klub nie zgodzi się na sprzedaż 22-letniego Hiszpana.

Sam Lopez zastanawiał się nad przyszłością, widząc większe szanse na regularne występy w Londynie. Ostatecznie do transferu faktycznie nie doszło – Barcelona liczyła na jeszcze większy zarobek, a Chelsea z kandydatury Hiszpana zrezygnowała. Po czasie można oceniać, że była to świetna decyzja hiszpańskiego giganta – to jeden z najważniejszych piłkarzy ostatnich tygodni.

Lopez prezentuje świetną formę, a jego gra przynosi konkrety. Zanotował asystę w rywalizacji z Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii, a przeciwko Slavii Praga w Lidze Mistrzów ustrzelił dublet. W sumie ma na koncie dziesięć trafień oraz dziesięć asyst w 24 występach.

Hansi Flick bardzo ceni sobie umiejętności pięciokrotnego reprezentanta Hiszpanii i cieszy się, że Blaugrana nie zgodziła się na jego sprzedaż. Jeśli utrzyma formę, może stać się jedną z największych gwiazd w klubie.

– Oczywiście, że się cieszę z tego powodu. To nasz piłkarz i my decydujemy, czy odejdzie, czy zostanie. To ważne, że został u nas, również dla niego samego. TO gracz, który żyje Barceloną i bardzo doceniam to, co robi na boisku – przekazał szkoleniowiec Barcelony.