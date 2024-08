ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Clement Lenglet odejdzie latem z FC Barcelony

FC Barcelona nie należy do grona najaktywniejszych klubów na rynku transferowym w bieżącym oknie. Jak na razie fani Dumy Katalonii częściej żegnali piłkarzy, niż witali nowych graczy. Do klubu trafił, póki co jedynie Pau Victor natomiast z Katalonią pożegnali się m.in. Marc Guiu, Chadi Riad, Sergi Roberto czy Sergino Dest. Jeszcze przed zamknięciem letniego okna do tego grona dołączy środkowy obrońca – Clement Lenglet.

Jak przekazał Matteo Moretto z portalu relevo.com francuski stoper przykuł uwagę kilku klubów. Część z nich to ligowi rywale Barcelony, ale Blaugrana jest zdeterminowana, aby sprzedać piłkarza gdziekolwiek i zarobić dodatkowe pieniądze. Ponadto włodarze z Camp Nou chcą odzyskać cześć kwoty zainwestowanej we Francuza. 29-latek w nadchodzącym sezonie jeśli zostałby w klubie, nie mógłby liczyć na regularną grę. Hansi Flick według tamtejszych mediów definitywnie skreślił Lengleta, z którym nie wiążę przyszłości.

Najwięcej w kontekście przyszłości Lengleta piszę się o transferze do Villarrealu. W Żółtej Łodzi Podwodnej piłkarza chce przede wszystkim trener drużyny – Marcelino. Doświadczony szkoleniowiec stracił niedawno Jorge Cuence, więc musi znaleźć jego następcę. Francuz zdaniem Marcelino to idealny kandydat do wzmocnienia formacji defensywnej.

Lenglet w poprzednim sezonie przebywał na wypożyczeniu w Aston Villi. W Premier League rozegrał 14 spotkań, w których zanotował asystę.