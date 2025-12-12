Flick rzadko na niego stawia. Barcelona otrzyma ofertę

Barcelona ma zimą otrzymać ofertę wypożyczenia jednego z jej piłkarzy. Mallorca skontaktowała się już w sprawie Marca Casado. Temat będzie trudny do zrealizowania.

fot. DPPI Media Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Barcelona dostanie ofertę za Casado. Osłabi drugą linię?

Barcelona w tym sezonie spisuje się przeciętnie, ale mimo tego jest na dobrej drodze, by obronić mistrzowski tytuł. Choć nie omijają jej problemy kadrowe, a Hansi Flick martwi się dyspozycją największych gwiazd, w ligowej tabeli zasiada na fotelu lidera i ma cztery punkty przewagi nad drugim Realem Madryt.

Zbliża się zimowe okienko, więc klub myśli o ruchach transferowy. Możliwości ogranicza sytuacja finansowa, która wciąż pozostawia wiele do życzenia. W pierwszej kolejności Barcelona musiałaby kogoś sprzedać, aby myśleć o wzmocnieniach. Flick oczywiście chciałby dołożyć do zespołu nowych zawodników, przyglądając się w szczególności defensywie. Komfort wyboru ma za to w środku pola – jednym z poszkodowanych tej sytuacji jest Marc Casado, który nie gra w tym sezonie zbyt dużo.

W lidze od pierwszej minuty Casado wystąpił sześć razy. Trzy ostatnie mecze śledził natomiast jedynie z poziomu ławki rezerwowych. Nie jest to dla niego komfortowe, choć ma świadomość, jak trudno rywalizować o miejsce w składzie Barcelony. Wkrótce klub może otrzymać ofertę wypożyczenia hiszpańskiego pomocnika.

Jego sytuacji przygląda się Mallorca, która skontaktowała się już w tym temacie z Barceloną. Chodzi o wypożyczenie do końca sezonu, a także sprawiedliwy podział wynagrodzenia. To jednak operacja bardzo trudna do sfinalizowania, gdyż Flick wciąż liczy na Casado i uważa go za cennego.