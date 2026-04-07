Flick na niego nie stawia. Zdecyduje się na transfer z Barcelony?

11:50, 7. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Barcelona szuka funduszy na wzmocnienia, a pod znakiem zapytania stoi przyszłość Marca Casado - informuje "Sport". Hansi Flick nie stawia na niego często. Do tej pory Hiszpan sprzeciwiał się odejściu.

fot. Aflo Co. Ltd. Na zdjęciu: Marc Casado i Marcus Rashford

Barcelona szuka funduszy, które przeznaczy latem na odpowiednie wzmocnienia. Planuje przede wszystkim jakościowe transfery do ataku oraz defensywy. Nie wyklucza przy tym roszad w środku pola, a wymarzonym ruchem jest Bernardo Silva, który wraz z końcem sezonu opuści Manchester City i będzie dostępny w ramach bezgotówkowej transakcji.

Wobec tego przynajmniej dwóch piłkarzy ma opuścić Katalonię. Na wylocie znajduje się Ferran Torres, który przegrał rywalizację z Robertem Lewandowskim. „Sport” informuje, że Barcelona myśli o sprzedaży również Marca Casado, którego sytuacja w tym sezonie mocno się skomplikowała. Hansi Flick woli stawiać na innych zawodników, podczas gdy ten musi zadowalać się głównie wejściami z ławki rezerwowych.

Nic nie wskazuje na to, aby jego sytuacja miała poprawić się w przyszłym sezonie. Barcelona nie wyklucza jego sprzedaży, o ile wpłyną za niego odpowiednie oferty. Najprawdopodobniej takich nie zabraknie – Casado cieszy się dużym zainteresowaniem w Hiszpanii oraz na Wyspach Brytyjskich.

Problem w tym, że dotychczas Casado sprzeciwiał się zmianie otoczenia. O jego transferze mówiło się już choćby latem – wówczas Hiszpan preferował kontynuowanie kariery w stolicy Katalonii. Być może zmieni nastawienie, jeśli Flick będzie go dalej pomijał. Barcelona nie wątpi w jego poziom sportowy, ale potrzebuje zwiększyć budżet transferowy, a jego sprzedaż nie będzie dużą stratą dla drużyny.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości