Flick na niego nie stawia. Zdecyduje się na transfer z Barcelony?

Barcelona szuka funduszy na wzmocnienia, a pod znakiem zapytania stoi przyszłość Marca Casado - informuje "Sport". Hansi Flick nie stawia na niego często. Do tej pory Hiszpan sprzeciwiał się odejściu.

Barcelona myśli o transferze Casado. Piłkarz dotąd nie chciał odchodzić

Barcelona szuka funduszy, które przeznaczy latem na odpowiednie wzmocnienia. Planuje przede wszystkim jakościowe transfery do ataku oraz defensywy. Nie wyklucza przy tym roszad w środku pola, a wymarzonym ruchem jest Bernardo Silva, który wraz z końcem sezonu opuści Manchester City i będzie dostępny w ramach bezgotówkowej transakcji.

Wobec tego przynajmniej dwóch piłkarzy ma opuścić Katalonię. Na wylocie znajduje się Ferran Torres, który przegrał rywalizację z Robertem Lewandowskim. „Sport” informuje, że Barcelona myśli o sprzedaży również Marca Casado, którego sytuacja w tym sezonie mocno się skomplikowała. Hansi Flick woli stawiać na innych zawodników, podczas gdy ten musi zadowalać się głównie wejściami z ławki rezerwowych.

Nic nie wskazuje na to, aby jego sytuacja miała poprawić się w przyszłym sezonie. Barcelona nie wyklucza jego sprzedaży, o ile wpłyną za niego odpowiednie oferty. Najprawdopodobniej takich nie zabraknie – Casado cieszy się dużym zainteresowaniem w Hiszpanii oraz na Wyspach Brytyjskich.

Problem w tym, że dotychczas Casado sprzeciwiał się zmianie otoczenia. O jego transferze mówiło się już choćby latem – wówczas Hiszpan preferował kontynuowanie kariery w stolicy Katalonii. Być może zmieni nastawienie, jeśli Flick będzie go dalej pomijał. Barcelona nie wątpi w jego poziom sportowy, ale potrzebuje zwiększyć budżet transferowy, a jego sprzedaż nie będzie dużą stratą dla drużyny.