Hansi Flick chce sprowadzić do drużyny Ivana Perisicia, z którym niegdyś współpracował w Bayernie Monachium. Jak przekazał serwis Mundo Deportivo, Barcelona musi się pospieszyć.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona musi się pospieszyć. Perisić dostał ofertę

FC Barcelona musi przyspieszyć działania, jeśli chce pozyskać Ivana Perisicia. Wszystko ze względu na to, że 36-letni chorwacki skrzydłowy otrzymał ofertę przedłużenia kontraktu od PSV Eindhoven, gdzie spędził ostatni sezon.

Według doniesień hiszpańskiego Mundo Deportivo trener Hansi Flick osobiście kontaktował się Perisiciem. Niemiec widzi w nim doświadczonego zawodnika, który mógłby pełnić rolę zmiennika Lamine’a Yamala. Jednocześnie priorytetem dla lewej flanki pozostaje sprowadzenie Luisa Diaza.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

PSV zaoferowało Perisiciowi nowy kontrakt na dwa lata, a niektóre holenderskie media sugerują, że zawodnik jest bliski zaakceptowania tej propozycji. Jednak Barcelona ma przewagę w postaci dobrej relacji Perisicia z Flickiem, który zna go z czasów wspólnej pracy w Bayernie Monachium. Chorwat, będący wolnym agentem, jest gotów poczekać na ruch ze strony Blaugrany, co daje klubowi szansę na pozyskanie go bez kosztów transferu. Jego pensja nie stanowiłaby problemu, ponieważ priorytetem Perisicia jest utrzymanie wysokiej formy przed mistrzostwami świata 2026.

Perisić to atrakcyjna opcja dla Barcelony, która boryka się z ograniczeniami finansowymi. W minionym sezonie w barwach PSV rozegrał 35 meczów, strzelił 16 goli i zaliczył 11 asyst, przyczyniając się do zdobycia mistrzostwa Eredivisie. Jego wszechstronność i doświadczenie mogłyby dodać równowagi młodej drużynie Barcy.