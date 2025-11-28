Borussia przygotowuje się na odejście gwiazdy. Wybrała następcę

Fisnik Asllani jest głównym kandydatem do zastąpienia Serhou Guirassy'ego w Borussii Dortmund - donosi stacja telewizyjna Sky Sports. Napastnik TSG Hoffenheim może więc zmienić otoczenie wewnątrz Bundesligi.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Fisnik Asllani

Fisnik Asllani może zająć miejsce Serhou Guirassy’ego

Serhou Guirassy najprawdopodobniej odejdzie z Borussii Dortmund podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Wtedy bowiem aktywna stanie się jego klauzula odstępnego wynosząca 50 milionów euro, którą mogą bez większych problemów uruchomić europejskie potęgi. Z tego powodu włodarze z Signal Iduna Park już teraz poszukują następcy gwinejskiego snajpera, chcąc zawczasu zabezpieczyć formację ofensywną na kolejną kampanię.

Jak podaje stacja telewizyjna „Sky Sports”, głównym kandydatem do zastąpienia Guirassy’ego w drużynie BVB jest Fisnik Asllani. Napastnik TSG Hoffenheim imponuje formą w obecnym sezonie, co nie umknęło uwadze władz Borussii Dortmund.

Walka o podpis 23-letniego Kosowianina zapowiada się jednak bardzo zacięcie, ponieważ sytuację zawodnika monitorują również Bayern Monachium, FC Barcelona oraz VfB Stuttgart. Zainteresowanie jego osobą ze strony tylu klubów z najwyższej półki świadczy o dużym potencjale młodego atakującego.

Asllani przeniósł się do ekipy Wieśniaków w lipcu 2020 roku na zasadzie wolnego transferu z Unionu Berlin. Początkowo występował w drugim zespole TSG Hoffenheim, lecz z czasem wywalczył sobie miejsce w pierwszej drużynie. Dwunastokrotny reprezentant Kosowa w trwającej kampanii rozegrał 13 meczów, zdobył 6 bramek i zaliczył 3 asysty. Aktualna wartość piłkarza wynosi około 18 milionów euro, co czyni go bardzo atrakcyjną opcją na rynku dla wielu europejskich klubów.