Besiktas negocjuje z Chelsea. Maresca zgodził się na odejście bramkarza

Filip Jorgensen może zamienić Chelsea na Besiktas Stambuł. Kluby prowadzą negocjacje w sprawie transferu 23-letniego bramkarza. W grę wchodzi wypożyczenie z opcją lub obowiązkiem wykupu - donosi turecki serwis Fanatik.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Filip Jorgensen może przejść do Besiktasu Stambuł

Filip Jorgensen nie ma obecnie realnych szans na wywalczenie roli podstawowego bramkarza w Chelsea. Pierwszym wyborem trenera ekipy The Blues – Enzo Mareski – pozostaje bowiem Robert Sanchez, który ma wyższe notowania u włoskiego szkoleniowca. Co więcej, londyński klub poważnie rozważa sprowadzenie Mike’a Maignana, co mogłoby jeszcze bardziej obniżyć pozycję duńskiego golkipera w hierarchii.

W tej sytuacji Jorgensen jest zdecydowany na opuszczenie drużyny z Stamford Bridge, aby zapewnić sobie regularną grę w innym miejscu. Niewykluczone, że 23-letni bramkarz będzie kontynuował swoją karierę w lidze tureckiej.

O jego podpis aktywnie zabiega bowiem Besiktas Stambuł, który – jak informuje serwis „Fanatik” – rozpoczął już rozmowy z Chelsea. Gigant znad Bosforu proponuje 1,5-roczne wypożyczenie z opcją wykupu, natomiast londyńczycy preferują krótsze, 12-miesięczne rozwiązanie z obowiązkiem transferu definitywnego.

Filip Jorgensen przywdziewa bluzę bramkarską ekipy Niebieskich od lipca 2024 roku, kiedy trafił na Stamford Bridge za 24,5 miliona euro z Villarrealu. Urodzony w Szwecji reprezentant Danii liczył, że wywalczy sobie miejsce w wyjściowej jedenastce zespołu The Blues, jednak rzeczywistość szybko zweryfikowała te plany. W obecnym sezonie rozegrał 6 spotkań, wpuścił 8 goli i zanotował 1 czyste konto.