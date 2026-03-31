Ferran Torres zaliczy miękkie lądowanie? To byłyby sensacyjne przenosiny

Manchester United rozważy sprowadzenie Ferrana Torresa, jeśli Joshua Zirkzee opuści angielski klub. FC Barcelona jest gotowa sprzedać hiszpańskiego napastnika w letnim okienku transferowym - poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur.

Ferran Torres

Ferran Torres rozgrywa bardzo nierówny sezon, co zaczyna niepokoić włodarzy Barcelony. Co prawda, 26-letni napastnik zdobył 16 bramek i zaliczył 1 asystę w 40 spotkaniach aktualnej kampanii, ale przeplata dobre występy z tymi słabszymi. Z tego powodu jego przyszłość w katalońskim klubie stoi pod dużym znakiem zapytania. Zdaniem mediów mistrzowie La Ligi są gotowi wysłuchać ofert za swojego zawodnika podczas najbliższego letniego okienka transferowego, jeśli na stole pojawi się satysfakcjonująca propozycja.

Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, potencjalnym kierunkiem dla hiszpańskiego atakującego może być Manchester United. Według dziennikarza angielski klub rozważy sprowadzenie Torresa w przypadku możliwego odejścia Joshuy Zirkzee.

Sztab szkoleniowy zespołu Czerwonych Diabłów, z Michaelem Carrickiem na czele, docenia wszechstronność 54-krotnego reprezentanta Hiszpanii. Przypomnijmy, że 26-letni piłkarz może występować zarówno na obu skrzydłach, jak i w roli środkowego napastnika.

Ferran Torres, którym interesują się także Arsenal, Inter Mediolan oraz Atletico Madryt, reprezentuje barwy Barcelony od stycznia 2022 roku, gdy przeniósł się na Camp Nou za 55 milionów euro z Manchesteru City. Wcześniej występował w Valencii, gdzie rozpoczynał swoją karierę. Serwis „Transfermarkt” wycenia mierzącego 182 centymetry piłkarza na około 50 milionów euro. Aktualny kontrakt snajpera obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.