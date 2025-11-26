FC Barcelona mogła sprzedać Ferrana Torresa w ostatnim letnim okienku transferowym. Klub z Arabii Saudyjskiej oferował za niego 60 milionów euro, ale ostatecznie transakcję zablokował Hansi Flick - donosi portal ElNacional.cat.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ferran Torres nietykalny w Barcelonie. Saudyjczycy obeszli się smakiem

Ferran Torres znalazł się ostatnio w ogniu krytyki po słabym występie w meczu Ligi Mistrzów pomiędzy Chelsea a Barceloną, zakończonym wynikiem 3:0 dla londyńczyków. 25-letni skrzydłowy zmarnował kilka znakomitych okazji, co wywołało falę niezadowolenia zarówno wśród kibiców, jak i ekspertów. Mimo tego Hansi Flick nadal darzy swojego zawodnika dużym zaufaniem oraz nie zamierza rezygnować z jego usług, podkreślając, że wciąż widzi w nim ważny element formacji ofensywnej drużyny Dumy Katalonii.

Jak ujawnił hiszpański portal „ElNacional.cat”, Torres mógł opuścić Barcelonę już podczas ostatniego letniego okienka transferowego. Do klubu z Camp Nou wpłynęła bowiem oferta opiewająca na 60 milionów euro, złożona przez jeden z zespołów z Arabii Saudyjskiej.

Sam piłkarz mógłby liczyć na ogromny kontrakt pod względem finansowym, jednak propozycja została odrzucona na wyraźne życzenie wspomnianego wyżej Flicka, który nie wyobrażał sobie budowy drużyny bez 25-latka. Niemiecki szkoleniowiec planuje opierać swój projekt na 53-krotnym reprezentancie Hiszpanii.

Atakujący w obecnym sezonie zdobył już 9 bramek i zanotował 1 asystę w 16 spotkaniach. Niewykluczone, że Saudyjczycy wrócą z kolejną ofertą zimą lub latem. Decyzja Hansiego Flicka raczej się nie zmieni, a Ferran Torres, mający w CV również Valencię oraz Manchester City, pozostaje bardzo ważnym ogniwem ekipy Blaugrany.