Jose Mourinho i Fenerbahce poszukują wzmocnień. Jak się okazuje, turecki klub chce pozyskać Mile Svilara z AS Romy i rozważa zaproponowanie Dominika Livakovicia w ramach wymiany - donosi Gianluca Di Marzio.

Fenerbahce chce wymienić Dominika Livakovicia na Mile Svilara

Fenerbahce prawdopodobnie zakończy sezon totalną klapą. Zespół prowadzony przez Jose Mourinho obecnie zajmuje drugą lokatę. Ich strata do prowadzącego Galatasaray wynosi dziewięć oczek. Popularne Żółte Kanarki co prawda mają do rozegrania zaległy mecz, ale koniec rozgrywek zbliża się wielkimi krokami. Brak tytułu mistrzowskiego jest dla klubu ogromną porażką.

Tymczasem bardzo ciekawe nowinki z obozu Fenerbahce przekazuje Gianluca Di Marzio. Otóż turecki klub planuje w letnim okienku transferowym dokonać interesującego wzmocnienia, bowiem na ich liście życzeń znalazła się gwiazda Serie A. W kręgu zainteresowań Jose Mourinho i spółki znalazł się Mile Svilar, który na co dzień reprezentuje barwy AS Romy.

Jak się okazuje, Fenerbahce ma specjalny plan na pozyskanie reprezentanta Serbii. Turcy chcą pozyskać golkipera w ramach wymiany. Do zespołu AS Romy natomiast powędrowałby Dominik Livaković. Obecnie nie znamy stanowiska włoskiego zespołu, ale możemy być pewnie, że Giallorossi tak łatwo nie puszczą swojej gwiazdy.

Mile Svilar to bez wątpienia czołowy zawodnik Serie A na swojej pozycji. W obecnym sezonie Serb rozegrał 42 spotkania między słupkami AS Romy. W tym czasie udało mu się aż 14 meczów zakończyć na zero z tyłu.